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Altın fiyatlarında son zamanların en büyük düşüşü. Çeyrek altın hızla değer kaybetti

Altın fiyatlarında son zamanların en büyük düşüşü yaşanıyor. Özellikle çeyrek ve gram altın hızla değer kaybetti. Peki bu düşüşün sebebi ne? Yanıtı haberimizde…

18 Temmuz 2021 Pazar 16:22
Altın fiyatlarında son zamanların en büyük düşüşü. Çeyrek altın hızla değer kaybetti
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Altın fiyatları değer açısından yıllardır yükselen bir eğilim gösteriyordu. Öyle ki çeyrek altın neredeyse 850 Türk Lirası değerine ulaşmış durumda. Nadiren de olsa düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları 18 Temmuz’da verilerinin açıklanması ile beraber son zamanların en büyük değer kaybını yaşadı. Peki bu değer kaybının sebebi nedir? Altın yatırımcıları bu soru için gözlerini FED’e çevirdi.

Altın fiyatlarının bu yokuş aşağı düşüşü, altın yatırımcılarının endişelenmesine neden oldu. Özellikle gram, ONS ve çeyrek altında rekor seviyesinde bir düşüş yaşanıyor. An itibariyle gram altının fiyatı 500 TL’nin altına düştü.

Güncel Altın alış ve satış fiyatları ise şu şekilde:

 

Gram Altın

Alış Fiyatı = 496,18

Satış Fiyatı = 496,32

22 Ayar Bilezik Altın

Alış Fiyatı = 451,34

Satış Fiyatı = 454,25

ONS Altın

Alış Fiyatı = 1.811,64

Satış Fiyatı = 1.812,67

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı = 3.207

Satış Fiyatı = 3.267

Yarım Altın

Alış Fiyatı = 1.605

Satış Fiyatı = 1.640

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı = 803

Satış Fiyatı = 820

Reşat Altını

Alış Fiyatı = 3.239,47

Satış Fiyatı = 3.299,95

Altın fiyatların bu büyük düşüşünün nedeni ise halen gizemini koruyor. FED konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
FedAltın Fiyatları
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