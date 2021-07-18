Altın fiyatlarında son zamanların en büyük düşüşü. Çeyrek altın hızla değer kaybetti

Altın fiyatları değer açısından yıllardır yükselen bir eğilim gösteriyordu. Öyle ki çeyrek altın neredeyse 850 Türk Lirası değerine ulaşmış durumda. Nadiren de olsa düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları 18 Temmuz’da verilerinin açıklanması ile beraber son zamanların en büyük değer kaybını yaşadı. Peki bu değer kaybının sebebi nedir? Altın yatırımcıları bu soru için gözlerini FED’e çevirdi.
Altın fiyatlarının bu yokuş aşağı düşüşü, altın yatırımcılarının endişelenmesine neden oldu. Özellikle gram, ONS ve çeyrek altında rekor seviyesinde bir düşüş yaşanıyor. An itibariyle gram altının fiyatı 500 TL’nin altına düştü.
Güncel Altın alış ve satış fiyatları ise şu şekilde:
Gram Altın
Alış Fiyatı = 496,18
Satış Fiyatı = 496,32
22 Ayar Bilezik Altın
Alış Fiyatı = 451,34
Satış Fiyatı = 454,25
ONS Altın
Alış Fiyatı = 1.811,64
Cumhuriyet Altını
Alış Fiyatı = 3.207
Satış Fiyatı = 3.267
Yarım Altın
Alış Fiyatı = 1.605
Satış Fiyatı = 1.640
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı = 803
Satış Fiyatı = 820
Reşat Altını
Alış Fiyatı = 3.239,47
Satış Fiyatı = 3.299,95
Altın fiyatların bu büyük düşüşünün nedeni ise halen gizemini koruyor. FED konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.