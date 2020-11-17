İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...

Altın fiyatlarında son durum nedir? Yükselişte mi yoksa düşüşte mi?

Altında yaşanan son gelişmeler nelerdir? Yatırım için altın seçeneğini uygun gören kişiler, altının yükselişe mi yoksa düşüşe mi geçeceğini merak ediyor. Altın yatırım için iyi bir liman mıdır? Altın düşüşe mi geçecek? Altına yatırım yapmak için uygun zaman mı?

17 Kasım 2020 Salı 22:14
Altın fiyatlarında son durum nedir? Yükselişte mi yoksa düşüşte mi?
Takip Et:

Dünya ve Türkiye çapında pek çok yatırımcının yatırım amaçlı düşündüğü altın geçtiğimiz haftalarda Amerika’da yaşanan başkanlık seçiminin ardından düşüş yaşamıştı. Covid-19’un etkisinin devam ettiği bu günler içerisinde altın fiyatlarının nasıl olacağı merak edilmektedir. Amerika başkanlık seçimini kazanan  Biden’in Covid-19 aşısının %90 başarılı olduğunu açıkladıktan sonra altın kayda değer bir düşüş yaşamıştı.


Altın fiyatları ise şu şekildedir:

  • Yarım altın fiyatı:

     1.520,25 TL

  • Tam Altın fiyatı:

     3.010,31 TL

  • 22 Ayar Altın fiyatı:

     428,19 TL

  • 18 Ayar Altın fiyatı:

     350,46 TL

  • 14 Ayar Altın fiyatı:

     272,67 TL

  • Cumhuriyet Altın fiyatı: 

    3.094,74TL

  • ONS Altın fiyatı:

     1.888,41 Dolar

  • Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı:

     7.521,80 TL

Bu değerlere bakılacak olursa altının ne yönde hareket edeceği merak edilmektedir. Yatırımcılar altının düşüş mü yaşayacağını yoksa yükselişe mi geçeceğini bilmek istiyor. Haftanın ilk günlerinde altının bu şekilde olması ileride neler olacağını çokta belli etmemektedir. İlerleyen günlerde altının ne getireceğini hep beraber göreceğiz.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınDövizYatırımParaKur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!

Popüler Haberler

Gümüş fiyatlarında son durum nedir? Gümüşe yatırım yapılır mı?
Altın fiyatlarında son durum nedir? Yükselişte mi yoksa düşüşte mi?
Öğrencilere beklenmedik değişiklik AÖF not sisteminden geldi! Değişikliğe giden üniversiteler hangisi?
1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı?
Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
2020 yılında öğretmenler günü hangi güne denk geliyor
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
İnternetten online vergi borcu yapılandırma başvurusu ve vergi borcu yapılandırma taksit ödeme işlemleri
Çukur Sezon Finali Fragmanları Yayınlandı! Muhteşem Sezon Finali İle Ekranlara Veda Ediyor
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi yaş sınırı ve konusu
Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili nedir, dini gün anlamı ve faziletleri
Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı? 2019 Öğrenci affı kanun teklifi detayları
Turkcell güncel bedava internet kampanyaları ve katılım şartları
Polat Alemdar Eşkıya dizisine geliyor mu? Oktay Kaynarca Edho ve Necati Şaşmaz açıklaması
EDHO cezaevindeki türkücü kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler
Ziraat Bankasından öğrencilere kredi müjdesi! Eğitim kredisi için aranan şartlar nelerdir?
Kredi kartı limiti nakite çevirilebilir mi? Kredi kartı nakite çevirme yöntemleri
Türkiye geneli birçok fabrika evlere ek iş gönderiyor!
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.