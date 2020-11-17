Altın fiyatlarında son durum nedir? Yükselişte mi yoksa düşüşte mi?

Dünya ve Türkiye çapında pek çok yatırımcının yatırım amaçlı düşündüğü altın geçtiğimiz haftalarda Amerika’da yaşanan başkanlık seçiminin ardından düşüş yaşamıştı. Covid-19’un etkisinin devam ettiği bu günler içerisinde altın fiyatlarının nasıl olacağı merak edilmektedir. Amerika başkanlık seçimini kazanan Biden’in Covid-19 aşısının %90 başarılı olduğunu açıkladıktan sonra altın kayda değer bir düşüş yaşamıştı.

Yarım altın fiyatı: 1.520,25 TL

1.520,25 TL Tam Altın fiyatı: 3.010,31 TL

3.010,31 TL 22 Ayar Altın fiyatı: 428,19 TL

428,19 TL 18 Ayar Altın fiyatı: 350,46 TL

350,46 TL 14 Ayar Altın fiyatı: 272,67 TL

272,67 TL Cumhuriyet Altın fiyatı: 3.094,74TL

3.094,74TL ONS Altın fiyatı: 1.888,41 Dolar

1.888,41 Dolar Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 7.521,80 TL

Altın fiyatları ise şu şekildedir:

Bu değerlere bakılacak olursa altının ne yönde hareket edeceği merak edilmektedir. Yatırımcılar altının düşüş mü yaşayacağını yoksa yükselişe mi geçeceğini bilmek istiyor. Haftanın ilk günlerinde altının bu şekilde olması ileride neler olacağını çokta belli etmemektedir. İlerleyen günlerde altının ne getireceğini hep beraber göreceğiz.