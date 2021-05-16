Altın fiyatlarında güncel durum! 16 Mayıs 2021 Pazar güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın alış ve atış fiyatlarında son durum...

Altını yatırım amacıyla takip edenler ya da elinde altını olan vatandaşlarımız altınını ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı durumda olduğu günde, altın fiyatları vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu.

Gram altın ne kadar?

Alış: 501,08 TL

Satış: 501,15 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 3.183,00 TL

Satış: 3.299,00 TL

Yarım altın fiyatları ne kadar?

Alış: 1.592,00 TL

Satış: 1.656,00 TL

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Alış: 801,00 TL

Satış: 828,00 TL