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Altın fiyatlarında güncel durum! 16 Mayıs 2021 Pazar güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın alış ve atış fiyatlarında son durum...

Altın da son durum ne? 16 Mayıs 2021 Pazar gününde altın nasıl seyrediyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet, Tam, Yarım altın fiyatlarında alış ve satış fiyatlarında son durum ne? soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte güncel altın fiyatları...

16 Mayıs 2021 Pazar 16:23
Altın fiyatlarında güncel durum! 16 Mayıs 2021 Pazar güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
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Altını yatırım amacıyla takip edenler ya da elinde altını olan vatandaşlarımız altınını ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı durumda olduğu günde, altın fiyatları vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu.

Gram altın ne kadar?

Alış: 501,08 TL

Satış: 501,15 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 3.183,00 TL

Satış: 3.299,00 TL

Yarım altın fiyatları ne kadar?

Alış: 1.592,00 TL

Satış: 1.656,00 TL

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Alış: 801,00 TL

Satış: 828,00 TL


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
AltınGramçeyrekTamCumhuriyetYarım16 Mayıs
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