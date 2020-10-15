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Altın fiyatları neden hızlı değişir?

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın konusunda yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlarımız altındaki bu hızlı değişimlerin ardından altın fiyatlarının neye göre değiştiğini araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:07
Altın fiyatları neden hızlı değişir?
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Altın, uzun yıllardır en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Geçmişteki insanlar da en çok altına güvenmekteydi. Kuyumculardan sonra bankalar da müşterilerine altın hesabı açmaya başladı. Birçok insan kuyumculardan altın alarak yastık altında saklamaya devam ediyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın konusunda yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlarımız altındaki bu hızlı değişimlerin ardından altın fiyatlarının neye göre değiştiğini araştırmaya başladı.


Altın fiyatları sürekli olarak değişebilmektedir. Bu hızlı değişimlerin elbette ki sebepleri vardır. Bu değişiklikleri 3 başlık altında değerlendirebiliriz. Öncelikli olarak altın fiyatlarındaki değişimlerin birinci sebebi arz ve talepteki değişimlerdir. Piyasalar biraz sarsıldığı zaman vatandaşlar en güvenilir araç olarak altına yönelmektedir. Zaman zaman da diğer yatırım araçları güven verdiğinde insanlar farklı alanlara yönelmektedir. Farklı yatırım araçlarına yöneldiklerinde altın fiyatları artar ancak herkes altına yöneldiğinde altının fiyatı düşer.

Altının fiyatını etkileyen bir diğer önemli unsur ise dünya genelindeki enflasyondur. Enflasyon yükseldikçe alım oranları düşmektedir. Enflasyon arttıkça altın fiyatları da yükselmektedir. Öyle ki enflasyondaki %0,01’lik değişim bile altın fiyatını etkilemektedir.

Ayrıca piyasalarda güvensizlik oluştuğu anda herkes hemen altına yönelmektedir. Dövize ya da başka yatırım araçlarına zaman zaman güven azalır. Bu yüzden herkes altına yönelir. Bu durumlarda da altına yöneldikleri zaman altın fiyatları artar.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
AltınDövizYatırım
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