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Altın düşmeye devam edecek mi? Çeyrek ve Cumhuriyet altını altın yorumları

Piyasalardaki değişim sebebi ile altın fiyatları da değişim göstermektedir. Gram altının U.9 oranında yükselişi görüldü. Fiyat artışlarından şikayetçi olanlar çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altında düşüş olacak mı? Cumhuriyet altını ne kadar? Altınlarda düşüş görülecek mi sorularına yanıt aramaya başladılar.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:14
Altın düşmeye devam edecek mi? Çeyrek ve Cumhuriyet altını altın yorumları
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Geçen haftalarda ABD Merkez Bankası (FED) politika faizlerini değiştirmeyerek oranları sabit bıraktı. Bu yaşanan gelişmeyle birlikte TCMB’nin de faiz kararını sabit tutması üzerine gram altında hareketlilik görüldü. Altın yatırımcıları ise fiyatları konusunda ne olacağını merak edip yorumcuların konuşmalarını bekliyorlar. Analistlerden gelen yorum ile altın fiyatlarının tekrar rekor kıracağı düşüncesi yer aldı. Altın ons fiyatlarının hareketlenmesi ile yatırımcılar altında düşüş olacağını merakla beklemektedirler. 

Altın fiyatlarının sürekli değişiklik göstermesi sebebiyle düğün törenlerinde vs. artık neredeyse çoğu vatandaş çeyrek altın takamayıp, gram altına yönelmekte. Hal böyle olunca da sıklıkla altının güncel fiyatları merak konusu oluyor. 

Gram altın güncel fiyatı

Gram altında ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden 20 Ocak tarihiyle göreve başlamasıyla yükseliş olduğu gözlemlendi. 21 Ocak tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın sabit faiz kararıyla fiyatlarda düşey seyretti. Gram altının kapanışı 422,08 lira oldu. Hareketlilik ve dalgalanmalarla gram altında fiyatlar değişiklik göstermeye devam ediyor. 4 Şubat tarihinde gram altının alış ve satışı şu şekildedir:

Gram altın satış fiyatı:419,41 TL

Gram altın alış fiyatı: 419,34 TL

Çeyrek altın güncel fiyatı

Ons fiyatlarındaki hareketlilikle bugün altının ons fiyatı 2 bin dolar seviyesinin altında görüldü. Çeyrek altının önceki kapanışı 699,00 lira oldu. Çeyrek altın 0,57 oranında güne başladı ve 4 Şubat tarihinde çeyrek altının alış ve satış fiyatı şu şekildedir: 

Çeyrek altın satış fiyatı: 695,00 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 684,00 TL

Cumhuriyet altını güncel fiyat

Ons fiyatlarındaki hareketlilikle Cumhuriyet altınında da hareketlenmeler söz konusu oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanışı 2.783,00 lira oldu. Hareketlenmeyle birlikte Cumhuriyet altını yüzde -0.54 artışla başladı. 4 Şubat tarihinde cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı şu şekildedir: 

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 2.768,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 2.729,00 TL

FED Başkanı’nın konuşmasıyla altın ons fiyatları hareketlilik kazandı. Uzmanalar ise bu konuşma sonrası genişlemeci adımlarla doların değer kaybının altında ons fiyatlarını etkilediğini belirtti. 

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi?

Son zamanlarda sürekli hareketlenmeler görülen altında yatırımcılar analistlerin ağızlarından çıkacak sözleri merak ediyor. Gümüş için olumlu görüşlerini dile getiren Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatları konusunda kesin bir cevap vermeyi reddetti. Şatıroğlu, sosyal medya paylaşımında şu sözlerine yer verdi; "üçgeni aşağı kırdıktan sonra ABD seansında satışlar derinleşmedi. ABD seansında toparlamadı ama 1835'te tutunması pozitif oldu. Gram altın için artık 418 bölgesinden en azından bir tepki yükselişi gelmesi lazım. "Altın ne zaman şu olur" sorularına cevap veremiyorum." Dedi.

Yatırım amaçlı altın alan yatırımcılar altının düşüp düşmeyeceğini öğrenmeye çalışıyorlar. Yatırımcılar da alıcılar da ayrı ayrı bu sorunun cevabını merak ediyor. Uzmanlar ise altına yapılan yatırımları son zamanlarda riskli bulduklarını ifade ediyor. Çoğu uzman ise kısa süreçte riskli bulunan altın fiyatları konusunda uzun 



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:14
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AltınDüşüşGram Altınçeyrek AltınOns FiyatıAnalistler
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