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Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 12.08.2020’li haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:46
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
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Emekli maaşlarına ait sorgulama işlemleri e- devlet sisteminden veya SGk’nın resmi sitesinden yapılmaktadır. Bu sorgulama işlemleri ile birlikte ne kadar maaş alınacağı ve ne zaman emekli olunacağı hakkında bilgelere de ulaşabilirsiniz. 

 

EMEKLİLİK ZAMANI SORGULAMA 

 

Bu sorgulama işlemini yapmak için Google üzerinden SGK emeklilik ve benzeri kelime aramaları yapabilirsiniz. Arama sonuçları sizi www.uyg.sgk.gov.tr web sitesine ulaştırır. Bu aramalar esnasında kişisel bilgilerinizi isteyen diğer sitelere kesinlikle güvenmemelisiniz. Çünkü kişisel bilgilerinizi almak isteyen kötü niyetli kurumlar olabilir. 

Girdiğiniz sitenin alt taraflarında bulunan ‘Ne zaman?’ butonuna tıklayarak emeklilik tarihinizi yaklaşık olarak öğrenmenizi sağlıyor. Ayrıca tüm emeklilik işlemlerinizi buradan görüntülemeniz de mümkündür. Öneğin ‘Ne Zaman Emekli olurum?’ butonuna bastığınız takdirde bir form ile karşılaşacaksınız. Bu formda sizlere maluliyet durumunuz ve SSK prim gününüz ile alakalı sorular karşınıza çıkacaktır.

Form ile işiniz bittikten sonra gönder tuşuna basmalısınız. Bu form dışında site sizden hiçbir kişisel bilginizi istememektedir. Arzu ederseniz emeklilik ile alakalı sonuçlarınızın mail adresinize de gönderilmesini talep edebilirsiniz. Aldığınız sonuçlardan emin olamıyor iseniz SGK binasını ziyaret ederek itiraz dilekçesi hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

MAAŞ SORGULAMASINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Maaş sorgulamasına ilişkin konularda oldukça dikkat etmeniz gerektiğini söylemeliyiz. Peki bu hususta nelere dikkat etmeliyiz; 

 

·       SSK prim ödeme gün sayısına dikkat etmelisiniz.

·       Diğer sandıklara yapılan prim ödeme gün sayısına dikkat etmelisiniz.

·       Fiili gün sayısına dikkat etmelisiniz.

·       3600 gün sınırının doldurulduğu tarihe dikkat etmelisiniz.

·       Bunların haricinde kimlik bilgileri, cinsiyet bilgileri ve sigorta başlangıcına ait bilgilere de dikkat etmelisiniz. 

 

Eğer 3600 gün boyunca sigortanız yapılmamış ise emeklilik sorgulaması başarısız olacaktır. 

 

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK SORGULAMA İŞLEMİ 

 


E-devlet sistemine girmek için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz gerekmektedir. Eğer şifreniz yok ise bu şifreyi PTT şubesinden de temin edebilirsiniz. E- devlet sistemine girdikten sonra sayfanın en alt kısmındaki SGK logosuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan sitede SGK ile alakalı işlemlerin olduğu bir menü göreceksiniz. Bu menü üzerinden istediğiniz tüm işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca yine e-devlet sistemine girdikten sonra sayfanın sağ üstünde bulunan arama butonuna ‘emeklilik sorgulama’ ya da ‘SGK’ gibi kelimeler yazarak istediğiniz menüye ulaşma şansınız mevcuttur. Yaptığınız sorgulama işleminin ardından site sizi tekrardan SGK’nın sorgulama sitesine aktaracaktır. Sistemde bilgileriniz kayıtlı olduğundan dolayı sizden kişisel bilgileriniz istenmeyecektir.

 

E- DEVLET SİSTEMİNDEN 4/A EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR? 

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi isimli linkten konuyla alakalı tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra e-devlet sistemi sizden doğrulama istemektedir. Karşınıza çıkan bu doğrulama işlemi T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi barındırmaktadır. Bu yapılan işlem, yalnızca primleri 4/A ve SSK sayesinde ödenen bireylere sağlanmaktadır. Fakat priminiz başka sigortalardan yatırılıyor ise bu web sitesinden bir sonuç alamazsınız. 

 

E-DEVLET SİSTEMİNDEN 4/B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

 

Bu sorgulama işleminide  e-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bağ-kur emeklilik sorgulamanıza https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kimlik bilgileri ile kullanıcı adı ve parolanızla gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ardından karşınıza yaptığınız işlemin sonuçları gelecektir. Sizden başka bir bilgi istenmeyeceğinze dikkat etmelisiniz.

Eğer bu sistem üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız, aynı işlemi e-devlet kapısı üzerinden de yapmanız mümkün. E-devlet sistemine girdikten sonra alt taraflarda SGK butonunu kullanabilirsiniz. Önünüze açılan sekmede 4B Bağkur emeklilik sorgulama butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu işlemi yapmak istemeniz durumunda sizden tekrar bilgi istenmemektedir. Eğer sonuçlarınıza ilişkin bilgilere bu sistem üzerinden ulaşamıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmeniz gerekmektedir.

 

E-DEVLET SİSTEMİNDEN 4/C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI NASIL SORGULANIR?

 

Bu sorgulama işlemini de e-devler sistemi üzerinden yapabilme hakkınızı kullanabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi linki ile istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Linkten giriş yaptığınız takdirde sistem sizden şifre istemektedir. T.C kimlik numaranız ile giriş yaptığınız sistemden şifrenizi girdikten sonra aradığınız bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

 

TELEFON ARACILIĞI İLE EMEKLİLİK SORGULAMASI YAPILABİLİYOR MU?

 

Eğer e-devlet sisteminde bir problem var ise, Alo 170 numaralı hattı aradığınız takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı bilgilerinize ulaşabilme ihtimaliniz mevcuttur. Fakat bu bilgilere ulaşmak için e-devlet sisteminde bir problem yaşanmış olması gerekmektedir. Ve telefonda konuştuğunuz şahısa e-devlet sistemine ulaşamadığınızı söylemeniz gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak ise telefondaki personel size sorunuza göre bir cevap vermek zorundadır. Eğer ulaşmak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz konuya ilişkin bilgilere e-devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor iseniz personel sorunuzu yanıtsız bırakmaktadır. Eğer ulaşmak istediğiniz bilgi ya da öğrenmek istediğiniz konuya e-devlet sisteminden ulaşamıyor iseniz telefondaki yetkilinin size cevap verme oranı da bir hayli artacaktır.  



Son Güncelleme: 12.08.2020 15:46
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