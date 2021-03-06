Alışverişlerde geçen fatura adresi ne? Teslim adresi ile fatura adresi arasındaki fark nedir?

Covid-19 salgını neticesinde son bir senedir hem sosyal hem de diğer açılardan yaşantımız değişmiş vaziyettedir. Bu aşamada giderlerimizi daha çok çevrimiçi bir şekilde gidermeye çalışmaktayız. Bunun üzerine covid-19 pandemisi intenet aracılığı ile yapılan alışverişlerin geçen senelere göre çok daha artmasına neden olmuştur.

Öyle ki intenet üzerinden daha önce hiç alım veya satım yapmamış kişiler bile intenet üzerinden alışveriş yapılmasını onaylar hâle gelmiştir. Müşteriler; online bir şekilde alışverişlerini tamamlarken karşılarına fatura adresiyle teslimat adresi gelmektedir. Bunun üzerine vatandaş bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu merak etmekte.

Bizde bu haberimizde intenet üzerinden alışveriş yapan kişilere veya ilk alışverişini yapacak olanların sıklıkla sormakta olduğu soruların arasında bulunan “teslim adresi ile fatura adresinin ne olduğu ve aralarında bulunan farkı” cevaplayacağız.

Online alışverişlerde yer alan fatura adresinin anlamı ne?

Gerek mağazalardan gerekse diğer intenet sitelerinden yapılan satın alımlarda müşterilerden fatura adresi istenmektedir. Teslimat adresine göre daha farklı olan fatura adresinin anlamı; müşteriye gönderilen sipariş için verilen faturanın hangi adrese gideceği bilinmek istenmektedir.

Faturanın içeriğinde yapılan alışverişin yani verilen siparişin içeriğindeki ürünler hakkında ücret, adet, alıcının ismi, soy ismi gibi bilgiler yer almaktadır.

Müşteriler vereceği fatura adresini kendi yaşadığı evi veya iş yerini belirtebilmektedir. İntenet aracılığı ile yapılan satın alımlarda fatura; ürün değişimi ve iade aşaması için önem arz etmektedir. Yani gönderilen fatura bu gibi durumlarda istenecektir.

Müşteriler daha sonrasında ürünlerini değiştirmek veya beğenmediği için geri vermek isterlerse fatura ile iade edebilmektedir. Lakin faturaları yoksa iade edemeyebilirler. Bu nedenden ötürü alışveriş sonucunda müşteriye verilen faturanın hiçbir şekilde kayıp edilmemesi gerekmektedir.

Online alışverişlerde istenen teslimat adresi ne?

İntenet üzerinden yapılan alışveriş esnasından müşteriden istenilen bir diğer bilgi ise teslimat adresidir. Adı üzerinde teslimatın hangi adrese yapılacağı hakkında adres beyanı istenmektedir.

Müşteriler, teslimat adresini tıpkı fatura adresindeki gibi ev veya işyeri olarak belirtebilmektedir. Ev veya işyeri adresleri değişmiş olan bireylerin ise sürekli alışverişte bulundukları web sayfasına giderek buradan; sipariş teslimat adresini değiştirmesi, güncellemesi gerekmektedir.

Teslimat adresinin amacı müşterinin mevcut adresine mi teslimatın yapılacağını ya da başka birsinin adresine mi teslimatın yapılacağına göre değişim gösterebilmektedir.

Önek vermek gerekirse; müşteri tarafından verilen sipariş arkadaşı içinse, aile bireyi için veya sevgilisi adına aldığı bir hediyeyse; teslimat adresinde bu hediyenin kime teslim edileceği o kişinin adresine göre girilebiliyor.

Bu durum kapsamında müşterilerin kendi adresi yerine hediyenin teslim edileceği bireyin adresi verilmelidir. Özellikle bu durum birbirlerinden farklı şehirlerde yaşamakta olan birine hediye göndermek isteyenleri ilgilendirmektedir. Mutlaka sisteme hediye alınan kişinin adresi girilmelidir.

Online alışverişlerde istenilen adres başlığı ne?

Online olarak verilen siparişlerde bireylere teslimat ile fatura bilgileri henüz sorulmamışken öncelikle adres başlığı sorulmaktadır. Sorulmakta olan bu adres başlığına isterseniz ev, işyeri veya ofis gibi tek kelimelerden oluşan ufak cevaplar verebilirsiniz.

Adres başlığı kapsamında teslimi yapılacak olan kargonun eve mi yoksa işyeri ve benzeri alanlara teslim edilip edilmeyeceği öğreniliyor. Siparişi alan kargo bu şekilde öğrenmiş oluyor. Böylece kargo yanlış ya da değişik bir adrese gitmiyor.

Evinize gönderilmesini istemekte olduğunuz siparişler için ise adres başlığını ev şeklinde yazmanız iyi olacaktır. İş yerinize gönderilmesini istiyorsanız işyeri veya ofis şeklinde yazabilirsiniz. Böylece herhangi bir karışıklık çıkmayacaktır.

Ayrıca adres başlıkları arasında sevgilimin evi, sevgilimin iş adresi, annemin evi, annemin iş yeri, kardeşim vb. başlıkları yazabilirsiniz.

Fatura adresiyle teslimat adresinin arasında ne fark var?

Daha öncesinde de dile getirdiğimiz gibi fatura adresinin öğrenmek istediği; siparişiniz adına oluşturulacak olan faturanın hangi adrese göndereceğinin bilinmek istemesidir. Teslimat adresi ise siparişin nereye götürüleceğini bilmek ister.

Hem faturayı hem de siparişi aynı adrese gönderecekseniz; teslimat ile fatura adreslerinde aynı adresi kullanmalısınız. Teslimatın ve fauranın farklı bir adrese gönderilmesi için ise adresleri farklı farklı göstermelisiniz.

Önek vermek gerekirse; 14 Şubat tarihinde sevgilinize özel bir hediye göndermek istiyorsunuz. Bunun için göndereceğiniz adrese sevgilinizin adresini, fatura adresine ise iş yeriniz veya evimiz olarak giriş yapabilirsiniz.

Fatura ve siparişinizin sizin adrese gelmesini istemekteyseniz; fatura adresini gireceğiniz yerin hemen yanında bulunan “Faturam aynı adrese gelsin” seçeneğini tercih edebilirsiniz. Böylece teslimat ile birlikte faturanın da aynı adrese geleceğini garanti altına alabilirsiniz.

Teslimat adresini yazarken nelere dikkat edilmeli?

Siparişi verirken gireceğiniz teslimat adresiyle; teslimat sorunsuz bir şekilde ulaşacaktır. Lakin burada önemli olan adresi doğru vermektir. Bunun için eksik olmadan doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Vereceğiniz adreste mahalleniz, sokağınız, caddeniz, bina numarası ile hangi katta oturduğunuz; şehir, ilçe ve bunun gibi bilgiler düzgün ve eksiksiz doldurulmalıdır.

Teslimat adresi, eğer bir site içerisinde bulunuyorsa bu sitenin bilgileri eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. Eğer site adresinin bilgisi eksik olursa bu durumda kurye evinizi bulamayacaktır. Böyle bir durumda siparişiniz kargoya geri döner ve sizin gelip almanız beklenir. Kargonuzu en geç 3 gün içerisinde kargo firmasından alabilirsiniz.

E-Fatura nedir, maile nasıl gönderilir?

Günümüz teknolojisi aracılığı ile gelişen sistemler kapsamında banka ve GSM operatörleri gibi müşterilere birtakım yeni hizmetler sunulmakta. Dönem sonu faturalarını ev adreslerine almaktan ziyade e- fatura sistemine geçiş yapması ve böylece faturaları mail adresleri üzerinden alması sağlanmaktadır.

Böylece bireyler gereksiz kağıt kullanımın önüne geçmekle birlikte orman kesimlerinin de önüne geçiyor. Üstüne üstün GSM operatörleri ile e-faturaya geçiş yapan müşteriler intenet paketi gibi bir takım hediye elde edebiliyor.

Eğer siz de banka ya da GSM öperatörü tarafından sağlanan bu hizmet ile faturanızı mail adreslerine almaktaysanız, veya almak istiyorsanız başvuruda bulunarak ormanların korunmasında aktif bir rol oynayabilirsiniz.