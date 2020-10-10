İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Alışveriş kredisi için gerekenler 2020

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Alışveriş kredisi için gerekenler ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 10 Ekim 2020 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Alışveriş kredisi için gerekenler hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:03
Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Alışveriş kredisi için gerekenler 2020
Takip Et:

Alışveriş yapmak isteyen kişiler için bankalar tarafından birbirinden farklı kredi kampanyaları hazırlanmıştır. Alışveriş için uygun kredi imkanı sunan bankalar, bu sayede müşterilerinin kolayca alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Uygun faiz oranları veren bankalar, ödeme koşullarında kolaylık sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır.


Alışveriş kredisi veren bankalar şu şekildedir:

  • Garanti BBVA,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Fibabank,
  • İş Bankası,
  • Denizbank,
  • Aktifbank

Bankaların mağaza alışverişlerinde sağladığı kredi olanakları

Alışveriş yapacak kişilere bankalar tarafından çeşitli kampanyalar oluşturulmuştur. Bu kredileri kullanan kişiler, bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Alışverişlerde kişilere sunulan hizmetler şu şekildedir:

  • Denizbank, hepsiburada intenet sitesinden alışveriş yapacak olan müşterilerine 750 TL’den 15.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediyi kullanacak kişiler için 3 ile 60 ay arasında vade seçeneği verilmektedir.
  • Garanti BBVA 60 aya varan vade seçeneği ile müşterilerine 15.000 TL’ye kadar varan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredi Genpa, n11 ve Media Markt mağazalarındaki alışverişlerde geçerlidir.
  • İş Bankası EPtt AVM, Genpa ve n11’den yapılacak alışverişlerde kredi imkanı sunmaktadır.
  • Aktifbank 60 aya varan vade seçeneği ile 30.000 TL’yi bulan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredileri kullanacak kişiler sadece bankanın anlaştığı yerlerde bu kredileri kullanabilmektedir.

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar

Bankalar tarafından sunulan çeşitli alışveriş kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde bu kredilerden yararlanabileceklerdir. Bankalar tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Kişilere krediler kimlik bilgileri karşılığında verilmektedir.
  • Alışveriş kredisi kullanan kişilerden dosya masrafı ücreti alınmamaktadır.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerin sigortalı olmasına gerek yoktur.
  • Alışveriş kredisini müşterisi olduğu bankadan çekecek kişiler herhangi bir kimlik bilgisi vermeden kredi kullanma imkanına sahiptir.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerde kefil şartı aranmaz.
  • Alışveriş kredisine başvuran kişilerin başvuruları, kişilerin kredi notuna göre kontrol edilip onaylanmaktadır. Bu nedenle kredi notu düşük olan kişilere alışveriş kredisi verilmeyebilir.
  • Kredi ödemeleri ATM ve intenet bankacılığından yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş Kredisi şartlarıAlışveriş Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!

Popüler Haberler

Alışveriş kredisi nasıl çıkar? Alışveriş kredisi için gerekenler 2020
Altın ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 10 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Ekim 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Ekim 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Ekim 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ekim 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Ekim 2020 Cumartesi
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Geri dönüşüm işi için devlet desteği var mıdır? Geri dönüşüm işi nasıl yapılır?
Koronavirüs Hastalığı tanısı veya şüphesi olan kişilerde tıbbi maske kullanımı nasıl olmalı?
Yemin dizisi Emir ile Reyhan tekrar evlenecek mi?
Günlük Burç Yorumları 6 Haziran 2019 Perşembe - Gündelik Hayatınıza Astrolojik Falınızın Etkileri
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kaybedenler Filmi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Fox TV yeni dizisi Çocukluk dizi oyuncuları ve dizi konusu
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? Belediye memur birimleri
Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya’nın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.