Alışveriş kredisi ile iPhone 12 pro max ödeme bilgileri

İphone 12 Pro Max Kredisi

iPhone 12 pro maksimum kredisi: Alışveriş kredisini iPhone 12 pro max satın almak için kullanabilir misiniz? Akıllı telefonlar için alışveriş kredisi sağlayan bir mağaza, 23.000 liralık bir iPhone 12 pro max satın almak için hangi yöntemi kullanacaktır?

Hepimizin bildiği gibi bir akıllı telefonda kullanılabilecek alışveriş kredisinin üst limiti 15.000 liradır. Dolayısıyla fiyatı bu fiyatın üzerinde olan iPhone 12 modelleri için kredi seçeneğinde nasıl düzenleme yapılacağı merak edilen bir sorudur.

Kredi İle İphone 12 Pro Max Almak Mantıklı Mı ?

İPhone 12 pro max'ın izleyebileceği yöntem şu şekildedir: 23.000 liralık kısmın 15.000 lirası kredilerle, geri kalanı nakit olarak ödenebilir.

15.000 liralık iphone 12 pro max kredisi için ayda 5.000 lira ödemeniz gerekiyor, yasal limiti aştığı için 3 taksite bölünebilir.

Satın alacak paranız yoksa, kredinin yarattığı fırsatı akıllı telefon satın almak için kullanmak mantıksız görünebilir.

Krediyle iPhone 12 pro max satması beklenen mağazalar Mediamarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar, N11 ve Hepsiburada'dır.