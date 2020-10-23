İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Alışveriş kredisi ile iPhone 12 pro max ödeme bilgileri

İphone 12 pro max almak isteyen ancak yeteri kadar nakit parası bulunmayan vatandaşlara kredi imkanı sunuluyor. İphone 12 Pro max sahibi olmak isteyenlerin bu yola başvurmak isteyecektir . Peki İphone 12 pro max almak için kredi çekmek ne kadar avantajlıdır?

23 Ekim 2020 Cuma 18:02
Alışveriş kredisi ile iPhone 12 pro max ödeme bilgileri
Takip Et:

İphone 12 Pro Max Kredisi

iPhone 12 pro maksimum kredisi: Alışveriş kredisini iPhone 12 pro max satın almak için kullanabilir misiniz? Akıllı telefonlar için alışveriş kredisi sağlayan bir mağaza, 23.000 liralık bir iPhone 12 pro max satın almak için hangi yöntemi kullanacaktır?

Hepimizin bildiği gibi bir akıllı telefonda kullanılabilecek alışveriş kredisinin üst limiti 15.000 liradır. Dolayısıyla fiyatı bu fiyatın üzerinde olan iPhone 12 modelleri için kredi seçeneğinde nasıl düzenleme yapılacağı merak edilen bir sorudur.


İPhone 12 pro max'ın izleyebileceği yöntem şu şekildedir: 23.000 liralık kısmın 15.000 lirası kredilerle, geri kalanı nakit olarak ödenebilir.

Kredi İle İphone 12 Pro Max Almak Mantıklı Mı ?

15.000 liralık iphone 12 pro max kredisi için ayda 5.000 lira ödemeniz gerekiyor, yasal limiti aştığı için 3 taksite bölünebilir.

Satın alacak paranız yoksa, kredinin yarattığı fırsatı akıllı telefon satın almak için kullanmak mantıksız görünebilir.

Krediyle iPhone 12 pro max satması beklenen mağazalar Mediamarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar, N11 ve Hepsiburada'dır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İphone KredisiIPhone 12 Pro Max
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi 1. bölüm ne zaman? Alev Alev 1. Bölüm yayın tarihi ve fragmanı
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!
Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda mı edecek?
MasterChef bugün 23 Ekim neden yok, neden yayınlanmıyor? MasterChef yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş hangi kanalda, saat kaçta yapılıyor?
2020-2021 SGK Eğitim Yardımı miktarı ve yatırılacağı tarihler belli oldu!
Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
Sınıflandırılmış yükümlü ne demektir? Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?
Yasak Elma Aksel kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Şanlı hakkında bilgiler
Kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar ve borç erteleme faizleri
TOKİ 2019 kurada adı çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak? Kurada ismi çıkmayanlar ödemelerini ne zaman alacak?
Avlu dizisi Netflix’te ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
AFAD gönüllüsü kimler olabilir, nasıl olunur ?
ATİYE yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 3. sezon hazırlıkları
30 ekim tatil mi ? 30 Ekim cuma tatil olur mu? 29 ekim cuma'ya birleşir mi?
Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine gelecek mi? Necati Şaşmaz Edho’ya ne zaman katılacak?
Şahmeran dizisi ne zaman başlıyor? Şahmeran dizisi konusu ve oyuncuları
Kanal D Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir?
Alışveriş kredisi ile iPhone 12 pro max ödeme bilgileri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.