İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar

Basının ve okurların dikkatini çeken Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? Alışveriş kredisi veren bankalar başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 18.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:07
Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar
Takip Et:

Alışveriş yapmak isteyen kişiler için bankalar tarafından birbirinden farklı kredi kampanyaları hazırlanmıştır. Alışveriş için uygun kredi imkanı sunan bankalar, bu sayede müşterilerinin kolayca alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Uygun faiz oranları veren bankalar, ödeme koşullarında kolaylık sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Alışveriş kredisi veren bankalar şu şekildedir:

  • Garanti BBVA,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Fibabank,
  • İş Bankası,
  • Denizbank,
  • Aktifbank

Bankaların mağaza alışverişlerinde sağladığı kredi olanakları

Alışveriş yapacak kişilere bankalar tarafından çeşitli kampanyalar oluşturulmuştur. Bu kredileri kullanan kişiler, bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Alışverişlerde kişilere sunulan hizmetler şu şekildedir:

  • Denizbank, hepsiburada intenet sitesinden alışveriş yapacak olan müşterilerine 750 TL’den 15.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediyi kullanacak kişiler için 3 ile 60 ay arasında vade seçeneği verilmektedir.
  • Garanti BBVA 60 aya varan vade seçeneği ile müşterilerine 15.000 TL’ye kadar varan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredi Genpa, n11 ve Media Markt mağazalarındaki alışverişlerde geçerlidir.
  • İş Bankası EPtt AVM, Genpa ve n11’den yapılacak alışverişlerde kredi imkanı sunmaktadır.
  • Aktifbank 60 aya varan vade seçeneği ile 30.000 TL’yi bulan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredileri kullanacak kişiler sadece bankanın anlaştığı yerlerde bu kredileri kullanabilmektedir.

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar

Bankalar tarafından sunulan çeşitli alışveriş kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde bu kredilerden yararlanabileceklerdir. Bankalar tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Kişilere krediler kimlik bilgileri karşılığında verilmektedir.
  • Alışveriş kredisi kullanan kişilerden dosya masrafı ücreti alınmamaktadır.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerin sigortalı olmasına gerek yoktur.
  • Alışveriş kredisini müşterisi olduğu bankadan çekecek kişiler herhangi bir kimlik bilgisi vermeden kredi kullanma imkanına sahiptir.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerde kefil şartı aranmaz.
  • Alışveriş kredisine başvuran kişilerin başvuruları, kişilerin kredi notuna göre kontrol edilip onaylanmaktadır. Bu nedenle kredi notu düşük olan kişilere alışveriş kredisi verilmeyebilir.
  • Kredi ödemeleri ATM ve intenet bankacılığından yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş Kredisi şartlarıAlışveriş Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri

Popüler Haberler

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ocak 2021 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Ocak 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi
18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Google keep uygulaması nedir? Google pratik not tutma uygulaması hakkında bilgiler
Esnafa kira yardımı nasıl ödenecek? Esnaf kira desteği nedir? Esnaf kira yardımı kaç TL? Kira düzenlemesi hangi işletmeler için geçerli?
Canevim bu akşam neden yok? 12 Ağustos Pazartesi yeni bölüm neden yayınlanmadı? ne zaman yayınlanacak?
Evde kolay virüs için maske yapımı malzemeleri ve videolu anlatımı
Temel ihtiyaç desteği geri ödemeleri nasıl olacak? Geliri 5 Bin TL den az olanlara temel ihtiyaç desteği!
Atv canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Askerde banyo süresi ne kadardır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.