İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Alışveriş kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Alışveriş kredisi alma şartları nelerdir? Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 18.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:28
Alışveriş kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır?
Takip Et:

Alışveriş yapmak isteyen kişiler için bankalar tarafından birbirinden farklı kredi kampanyaları hazırlanmıştır. Alışveriş için uygun kredi imkanı sunan bankalar, bu sayede müşterilerinin kolayca alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Uygun faiz oranları veren bankalar, ödeme koşullarında kolaylık sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Alışveriş kredisi veren bankalar şu şekildedir:

  • Garanti BBVA,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Fibabank,
  • İş Bankası,
  • Denizbank,
  • Aktifbank

Bankaların mağaza alışverişlerinde sağladığı kredi olanakları

Alışveriş yapacak kişilere bankalar tarafından çeşitli kampanyalar oluşturulmuştur. Bu kredileri kullanan kişiler, bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Alışverişlerde kişilere sunulan hizmetler şu şekildedir:

  • Denizbank, hepsiburada intenet sitesinden alışveriş yapacak olan müşterilerine 750 TL’den 15.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediyi kullanacak kişiler için 3 ile 60 ay arasında vade seçeneği verilmektedir.
  • Garanti BBVA 60 aya varan vade seçeneği ile müşterilerine 15.000 TL’ye kadar varan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredi Genpa, n11 ve Media Markt mağazalarındaki alışverişlerde geçerlidir.
  • İş Bankası EPtt AVM, Genpa ve n11’den yapılacak alışverişlerde kredi imkanı sunmaktadır.
  • Aktifbank 60 aya varan vade seçeneği ile 30.000 TL’yi bulan alışveriş kredisi vermektedir. Bu kredileri kullanacak kişiler sadece bankanın anlaştığı yerlerde bu kredileri kullanabilmektedir.

Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar

Bankalar tarafından sunulan çeşitli alışveriş kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde bu kredilerden yararlanabileceklerdir. Bankalar tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Kişilere krediler kimlik bilgileri karşılığında verilmektedir.
  • Alışveriş kredisi kullanan kişilerden dosya masrafı ücreti alınmamaktadır.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerin sigortalı olmasına gerek yoktur.
  • Alışveriş kredisini müşterisi olduğu bankadan çekecek kişiler herhangi bir kimlik bilgisi vermeden kredi kullanma imkanına sahiptir.
  • Alışveriş kredisi kullanacak kişilerde kefil şartı aranmaz.
  • Alışveriş kredisine başvuran kişilerin başvuruları, kişilerin kredi notuna göre kontrol edilip onaylanmaktadır. Bu nedenle kredi notu düşük olan kişilere alışveriş kredisi verilmeyebilir.
  • Kredi ödemeleri ATM ve intenet bankacılığından yapılmaktadır.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş Kredisi şartlarıAlışveriş Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?
Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması

Popüler Haberler

Alışveriş kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır?
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli?
Rüyada ceviz ağacı görmek neye işaret eder
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
18 Mayıs 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 18 Mayıs 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 18 Mayıs 2021 Salı itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mayıs 2021 Salı
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bimde 25 Mayıs 2021 Salı indirimli ürünler broşürü
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.