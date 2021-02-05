AliExpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır?

Dünyanın en büyük online alışveriş mağazalarından biri ola Aliexpress, ülkemizde de en çok kullanılan online mağazaların başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda getirilen vergilendirmenin ardından yeniden gündem olan Aliexpress gümrük vergisi merak konusu oldu.

Bilindiği gibi yeni yasa sonrası yurt dışından online olarak alınan bazı ürünlere gümrük vergisi uygulanıyor.

Aliexpress vergi hesaplaması nasıl yapılır?

Çin menşei ürünler için uygulanan gümrük vergisi oranı %20, (40 TL)

ÖTV %20’si + ürün bedeli ve gümrük vergisinin %20’si, (48 TL)

Gümrük sunum ücreti 8 TL,

Damga vergisi 0,70 KR,

Aliexpress sitesinden 200 TL’lik bir alışveriş yapıldığında alınacak vergi dilimleri şu şekilde olacaktır;

Yukarıda yer alan vergi ücretleri eklendiğinde 200 TL’lik bir alışveriş yapıldığında toplam ücret 296,70 TL olur. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde ÖTV vergisi alınmıyor. Bu ürünler satış yapılırken ürünün bilgileri içerisinde de yer almaktadır.

Aliexpress yurt dışı menşei bir firmadır. Firmadan alınan ürünler kapsamındaki vergilendirmeler kargolar aracılığıyla aktarılmaktadır.