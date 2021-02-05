İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

AliExpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır?

Aliexpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır sorusu gündem oldu. Vatandaşlar hangi ürünlerde ne kadar vergi alındığını araştırıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 01:07
AliExpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır?
Takip Et:

Dünyanın en büyük online alışveriş mağazalarından biri ola Aliexpress, ülkemizde de en çok kullanılan online mağazaların başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda getirilen vergilendirmenin ardından yeniden gündem olan Aliexpress gümrük vergisi merak konusu oldu.

Bilindiği gibi yeni yasa sonrası yurt dışından online olarak alınan bazı ürünlere gümrük vergisi uygulanıyor.

Aliexpress vergi hesaplaması nasıl yapılır?

Aliexpress sitesinden 200 TL’lik bir alışveriş yapıldığında alınacak vergi dilimleri şu şekilde olacaktır;

  • Çin menşei ürünler için uygulanan gümrük vergisi oranı %20, (40 TL)
  • ÖTV %20’si + ürün bedeli ve gümrük vergisinin %20’si, (48 TL)
  • Gümrük sunum ücreti 8 TL,
  • Damga vergisi 0,70 KR,

Yukarıda yer alan vergi ücretleri eklendiğinde 200 TL’lik bir alışveriş yapıldığında toplam ücret 296,70 TL olur. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde ÖTV vergisi alınmıyor. Bu ürünler satış yapılırken ürünün bilgileri içerisinde de yer almaktadır.

Aliexpress yurt dışı menşei bir firmadır. Firmadan alınan ürünler kapsamındaki vergilendirmeler kargolar aracılığıyla aktarılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AliExpressVergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
BİLSEM 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 Bilsem atama klavuzu ve başvuru tarihleri
Yüzleşme nasıl bir program, formatı ne? Kanal D Yüzleşme ne zaman başlıyor?
Merve Taşkın kimdir, nereli, yaşı kaç? El yıkama videosu ile gündem olan Merve Taşkın hakkında bilgiler!
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları listesi ve isimleri
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri
Zoom nasıl türkçe yapılır? Zoom dil değiştirme işlemleri
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş hakkında bilgiler
Trendyol'da mağaza nasıl açılır? Trendyol mağaza komisyon oranları
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.