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AliExpress alışveriş vergi hesaplama işlemleri 2021

Dünyanın önde gelen E-ticaret sitelerinden birisi olan AliExpress dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanılmaktadır. AliExpress'ten yapacağınız alışverişler Türkiye'ye girdiğinde birtakım vergilere tâbi tutulmaktadır. Bizde bu haberimizde AliExpress alışveriş vergisinin nasıl hesaplanacağını sizlerle paylaştık.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:16
AliExpress alışveriş vergi hesaplama işlemleri 2021
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Geniş çaplı ürün kategorileri ve düşük ücretleri ile e-pazarlama sektöründe devleşmiş firmalardan birisi Çin merkezli AliExpress dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Lakin AliExpress’ten alacağınız ürünlerde çeşit fark etmeksizin gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu vereceğiniz gümrük vergisi ile toplam ücretin ne kadar olacağını yani tam olarak ne kadar para vereceğinizi hesaplayabilirsiniz.

 

AliExpress gümrük vergisi nasıl hesaplanır?

 
Çin bazlı en büyük şirketlerden birisi olan Alibaba’nın sahipliğini yaptığı e-ticaret sitesi AliExpress, senelerdir dünya geneline hizmet vermektedir. Geni ürün yelpazesi ve gayet düşük ücretleriyle çoğu kişi tarafından kullanılan e-pazarlama sitesinden 2019 senesinden beri gümrük vergisi alınmaktadır. Satın alacağınız eşyaya ödemekte olduğunuz fiyatın ardından ürünün teslimatı Türkiye’de ki gümrüğe geldiğinde birtakım durumlar gerçekleşecek ve vergiler meydana çıkacaktır. Bu sürpriz vergilerden kaçınmak için vergili fiyatı hesaplamanız gerekmektedir. Vergili fiyatının nasıl yapılacağı ise;
 

 
AliExpress üzerinden 200 Türk lirası değerinde bir şey satın aldığınızı düşünelim. Ödeyeceğiniz vergi tutarları şöyle olacak:
 
1) Çin menşei ürünlerden alınacak olan gümrük vergisi %20: 40 Türk lirası,
 
2) Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) %20, yani ürün bedelinin ve gümrük vergisinin %20’si: 48 Türk lirası,
 
3) Gümrük Sunum Ücreti: 8 Türk lirası,
 
4) Damga Vergisi: 0, 70 kuruş.

 

Olarak ücretlendirilmektedir. Vergilerin ve ürünlerin toplamı ise 296, 70 Türk lirası şeklinde olmaktadır. Yani toplam ödeyeceğiniz tutar 296, 70 Türk lirasıdır. Bu hesaplama işlemi 1500 Euro’nun altındaki bütün satın alımlarda geçerlidir.

 

Eğer 1500 Euro veya bu fiyatın üzerinde bir satın alım yaparsanız değişik bir vergilendirme ile karşılaşmaktasınız. Alacağınız ürün 1 Euro dahi olsa, Gümrük Sunum Ücreti ve Damga Vergisi’nin eklenmesi zorunlu bir hale geliyor ve öneğimizdeki 9 Türk lirasına yükseliyor. Ayrıyeten 1500 Euro ve üstü alışverişlerde %18 şeklinde Katma Değer Vergisi(KDV) de eklenmektedir. Bu hesaplamamız ise 30 kilogram ve altında ağırlığı bulunan eşyalara uygulanıyor. Ağırlık sınırının üstüne geçildiği taktirde gümrük vergisinin oranı %48 şeklinde yansıtılmaktadır.

 

Önek vermek gerekirse, AliExpress e-ticaret sitesinden alacağınız 15 bin Türk lirası değerindeki bir ürün için yapılacak vergilendirme:

 

1) Çin menşei ürünlerden alınacak olan gümrük vergisi %20: 3 bin Türk lirası
 
2) Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) %20, yani ürün bedelinin ve gümrük vergisinin %20’si: 3 bin 600 Türk lirası,
 
3) Gümrük Sunum Ücreti: 8 Türk lirası,
 
4) Damga Vergisi: 0, 70 kuruş.
 
5) Katma Değer Vergisi (KDV) %18, ürün bedeli, gümrük vergisi ve ÖTV’nin %18’i: 3 bin 888 Türk lirası
Böylece ürüne verilecek olan vergilerin toplamı 10 Bin 496 Türk lirası 70 kuruş şeklinde olmaktadır. Satın aldığınız ürünün sonunda ödemeniz gereken tutar tam olarak; 25 bin 496 Türk lirası 70 kuruş şeklinde olmaktadır.
 

 
Şunun da bilinmesi kişiye yarar sağlayacaktır; Çin’den Türkiye’ye girişi yapılan ürünlerden alınan gümrük vergisi için %20, lakin ürün Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerden birinden geliyorsa bu vergi %18 oranına geriliyor.

 

AliExpress üzerinden alınıp ÖTV’den muaf tutulan ürünler hangileri?

 
Standart ürünlerde uygulanmakta olan ÖTV oranı %20 şeklindedir. Ancak basılı yayınlar, ham kürk ve kitap alımlarında ÖTV ücreti alınmıyor. ÖTV’den muaf olan diğer ürünlerin şekli ise;
• Elektrikli akümülatörler; %3,
• Monitör, sek kayıt cihazı, projektör, DVD, dinleme cihazı, video kayıt ve gösterici kategorisinde yer alan ürünler; %7,
• Kulaklık, mikrofon, drone ve benzeri elektronik ürünlerde; %20,
• Canlı hayvanlardan alınan kürk ve taklit edilmiş kürkler; %25.

 

AliExpress’ten aldığınız hangi ürünler gümrüğe takılır?

 
• İlaç,
 
• SIM kartı,
 
• Tarihi eser değeri taşıyan eşyalar,
 
• Canlı hayvan,
 
• Kumar makinesi,
 
• Patlayıcı veya patlama riski olan kimyasallar.

 

AliExpress’ten aldığınız ürünün gümrük vergisi nereye verilmeli?

 
AliExpress’ten alacağınız ürünler için biçilen gümrük vergisi ve benzeri vergilerin ödeme işlemleri kargo firmaları aracılığı ile yapılıyor. Satın alımını yaptığınız ürün PTT kargo ile gelmişse ürününüzü kapıdan alırken vergi ödemenizi de yapabilirsiniz. Eşyalarınızın gümrükte takılıp takılmadığını ise yine PTT kargonun resmi intenet sayfası ile izleyebilirsiniz. Uluslararası Kargo İletişim Merkezi tarafınca uzun süredir tutulmakta olan ürünler hakkında bilgi almak için UKİM yetkilileri aranmalı ve gerekli işlemler yapılmalıdır.


Son Güncelleme: 01.02.2021 19:16
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AliExpressAliExpress TürkiyeAliExpress VergiAliExpress Gümrük Vergisi
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