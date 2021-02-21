Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan düğün finansmanı ve geri ödeme planı

Kış mevsimini geride bırakmaya hazırlanırken düğün yapacaklar hazırlıklara başladı. Bahar döneminde düğün yapacak olanlara Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan finansman desteği müjdesi geldi.

Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan düğün finansmanı

Albaraka, düğün masrafları için müşterilerine finansman desteği veriyor. Bu kapsamda düğün yapacak olan çiftler düğün salonu kiralamada, ikramlarda daha birçok düğün masrafında Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan finansman desteği alabiliyor. Müşteriler bankanın sunduğu vade seçenekleri ile taksitli olarak geri ödeme yapabiliyor.

Banka kar payı oranları iki farklı seçenekle sunuluyor. İlki, müşteriler ödemelerini kısa vadeli olarak yaparlar ise düşük kar payı uygulanıyor. 0-24 ay şeklinde vadeli finansman kullanan müşteriler %1.70 kar payı uygulaması ile karşılaşıyor. Ama kullanılacak olan finansman 25-36 ay vade seçeneği olacaksa kar payı bu sefer %1.73 oluyor.

Öneklendirmek gerekirse;

10.000 TL finansman için 12 ay vade seçeneği kullanılırsa %1.70 kar payı ile aylık ödenecek tutar 947,92 TL olurken toplam ödenecek tutar ise 11.375.04 TL oluyor.

10.000 TL finansman için 24 ay vade seçeneği kullanılırsa %1.70 kar payı ile aylık ödeme 531,11 TL olurken toplam ödeme 12.746,64 TL oluyor.

10.000 TL finansman için 36 ay vade seçeneği kullanılırsa %1,73 kar payı ile aylık ödeme 397,13 TL olurken toplam ödeme 14,297,00 TL oluyor.

Banka müşterilerine en fazla 36 ay vade imkanı sunuyor. Geliriniz kapsamında banka özel ödeme seçeneği de sunuyor. Bu işleme başvuruları ise banka şubelerinden yapabilirsiniz.