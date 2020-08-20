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Albaraka, Kuveytürk, Türkiye Finans Bankası 100 Bin TL faizsiz, şartsız kredi! Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır?

Albarak, KuveytTürk, Türkiye Finans Bankası faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. Kampanya dahilinde 10 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriliyor. 100 bin TL faizsiz, şartsız krediyi kimler alabilir, nasıl başvuru yapılabilir merak ediliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:13
Albaraka, Kuveytürk, Türkiye Finans Bankası 100 Bin TL faizsiz, şartsız kredi! Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır?
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Bankaların kredi kampanyaları kendi içlerinde değişiklik göstermektedir. Her banka kendi misyonu ve hedefi doğrultusunda farklı kampanyalar yaparak vatandaşlara sunmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde bankaların kredi kampanyalarına yoğun talep oluştu.

Birçok kişi pandemi nedeniyle işinden ayrıldı veya ara vermek zorunda kaldı. Ekonomik olarak zor günler yaşanması nedeniyle vatandaşlar çareyi banka kredilerinde buldu. Ancak bankalardan kredi almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kredi veren bankaların yanı sıra İslami şartlara uygun faizsiz kredi veren Katılım bankalarına da talep arttı. Bazı katılım bankaları 100.000 TL’ye kadar krediyi faizsiz olarak vermektedir.


Bunun yanı sıra iş kurmak için kredi alacak olanlar KOSGEB üzerinden başvuru yapmaları halinde 50.00 TL KOSGEB hibe desteği ve 50.000 TL kredi desteği alabiliyor.

Albaraka Türk faiz olmadan kredi başvuruları

Albarak Türk faizsiz kredi kampanyasını başlatmıştır. Banka katılım bankaları arasında en çok tercih edilen bankadır. Ancak banka faizsiz kredi seçeneğini emekli müşterilerine özel sunmaktadır.

Kuveyt Türk faiz olmadan verilen kredi başvurusu

Kuveyt Türk, ihtiyaç kredileri kapsamında yoğun talep gören bir bankadır. Banka 60 ay vade seçeneğiyle faizsiz kredi seçeneğin müşterilerine sunmaktadır. Banka bu kredilerde ilk 3 ay ödeme de almıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası için kredi başvurusu

Banka 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde ilk üç ay geri ödeme almıyor. Ayrıca banka kredilerde faiz uygulamamaktadır. Bankanın %50’lik sermayesinin yerli olması birçok avantajı da vatandaşlara sunmaktadır.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:13
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