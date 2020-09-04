4 banka tarafından 5000 TL ihtiyaç kredi kampanyası hayata geçirildi. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar anında onay alarak finansman ihtiyacını karşılayabilecek. Kredi başvurularını yapacak müşteriler 4 bankadan 5000 TL kredi kampanyası için başvurularını tamamlayabilecek.

Kredi notunuza bağlı olarak daha yüksek tutarlarda da kredi başvurusunda yapabilirsiniz. 60 aya varan vadelerle sağlanan kredi kampanyasından yararlanabilmek için kredi notunuzun en az 1200 olması gerekiyor. Kredi başvurusunda bulunacak olanlar gerekli şartları taşımaları halinde 5000 TL kredi kullanabilecek.

Aktifbank 5000 TL kredi başvurusu

Denizbank 5000 TL kredi başvurusu

Aktifbank’tan 60 ay vade fırsatıyla 5000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa dahi Aktifbank üzerinden kredi alabilirsiniz. Kredi başvurunuzu SMS ile yapabilmek için Kredi yazıp T.C. kimlik numaranızı yazıp 3050’ye kısa mesaj olarak gönderin.

Denizbank 5000 TL kredi başvurunuzu SMS veya intenet sitesinden yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu tamamladığınızda banka şartlarına uygun olmanız halinde kısa süre içerisinde onay alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunabilmek için Kredim yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı 3280’e kısa mesaj olarak gönderin. Kredi notunuz 1200 veya daha yüksekse krediniz kısa süre içerisinde onaylanacaktır.

Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu

İhtiyaç kredilerine en hızlı onay veren bankalar arasında bulunan Fibabanka, şube veya web sayfasından 5000 TL kredi kullandırmaktadır. Banka kredileri için aynı gün onay verir ve kredinizi kullanabilmek için şubelere gidebilirsiniz.

İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu

İş Bankası’ndan 5000 TL kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın şartlarına uygun müşteriler İş Cep uygulaması veya intenet bankacılığından kredileri kullanabilecektir. Banka hesabınız bulunuyorsa şubeye giderek kimlik ve gelir belgenizle 5000 TL kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.