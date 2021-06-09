İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 9 Haziran 2021 Çarşamba

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 09.06.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:03
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 9 Haziran 2021 Çarşamba
Takip Et:

Bankalar son dönemde vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düşük faizlerle kredi finanse etmektedir. Bankaların aradığı şartlara uygun vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla işlem yapabilecekler. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmek için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi notunuzun yüksek olması halinde 60 ay vadeye kadar 15.000 TL ihtiyaç kredisi hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterilerine online başvuru kanalıyla bu tutarı finanse etmektedir. Kredi notunuz en az 1200 ve üzerindeyse Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şubeye gitmeden tutar hesabınıza aktarılır ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvuruları 3 ay erteleme olanağı ve 60 ay vade seçeneğiyle sağlanmaktadır.

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Enpara.com’dan 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın aradığı şartları taşıyan vatandaşlar online hizmetler alabilecekler. Enpara.com üzerinden işlemlerinizi yapacaksanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Banka genel itibariyle kredilerini online olarak verdiğinden QNB Finansbank politikalarına göre işlemleriniz tamamlanacaktır.

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Kredi notu düşük olan bireyler de bankadan 15.000 TL kredi başvurusunu yapabilecekler. Başvurularınızı intenet sayfasından veya SMS ile yapabilirsiniz. Aktifbank N Kolay kredi olarak verilen kredilere başvuruda bulunduğunuzda şartlara uygun 18 yaşından büyük kişiler değerlendirmeye alınacaklar.

ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

www.ing.com.tr adresine giren vatandaşlar ihtiyaç kredisi formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilecekler. Kredi skoruna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka şubesine yalnızca kimliğinizle gidebilir veya intenet bankacılığından doğrudan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak bireyler 3 ay erteleme ve 60 ay vade fırsatıyla finansman elde edebilecek.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 22:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi
Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi
Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) nedir?
Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) nedir?
Cafe açmanın maliyeti nedir, cafe açmak kar getirir mi?
Cafe açmanın maliyeti nedir, cafe açmak kar getirir mi?
KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınmaktadır?
KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınmaktadır?
T.C. kimlik numarası ile hibe başvurusu nasıl yapılır?
T.C. kimlik numarası ile hibe başvurusu nasıl yapılır?
2021 reklam ve video izleyerek para kazanma uygulamalar ve siteler
2021 reklam ve video izleyerek para kazanma uygulamalar ve siteler

Popüler Haberler

2021 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Kurumlar vergisi oranı
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 9 Haziran 2021 Çarşamba
1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler
Asgari ücrete zam gelecek mi? 375 TL zam haberleri gerçeği yansıtıyor mu?
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 9 Haziran 2021 Çarşamba Sicil affı son dakika gelişmeleri
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2021
SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu prim ödeme parası hesaplama
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor
AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
PTT 2021 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2021 personel alım şartları neler?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
3004 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3004 nitelik kodu özel şartı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.