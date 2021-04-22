İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 22 Nisan 2021 Perşembe

22 Nisan 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Nisan 22 Perşembe günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:33
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 22 Nisan 2021 Perşembe
Takip Et:

Bankalar son dönemde vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düşük faizlerle kredi finanse etmektedir. Bankaların aradığı şartlara uygun vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla işlem yapabilecekler. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmek için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi notunuzun yüksek olması halinde 60 ay vadeye kadar 15.000 TL ihtiyaç kredisi hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterilerine online başvuru kanalıyla bu tutarı finanse etmektedir. Kredi notunuz en az 1200 ve üzerindeyse Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şubeye gitmeden tutar hesabınıza aktarılır ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvuruları 3 ay erteleme olanağı ve 60 ay vade seçeneğiyle sağlanmaktadır.

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Enpara.com’dan 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın aradığı şartları taşıyan vatandaşlar online hizmetler alabilecekler. Enpara.com üzerinden işlemlerinizi yapacaksanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Banka genel itibariyle kredilerini online olarak verdiğinden QNB Finansbank politikalarına göre işlemleriniz tamamlanacaktır.

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Kredi notu düşük olan bireyler de bankadan 15.000 TL kredi başvurusunu yapabilecekler. Başvurularınızı intenet sayfasından veya SMS ile yapabilirsiniz. Aktifbank N Kolay kredi olarak verilen kredilere başvuruda bulunduğunuzda şartlara uygun 18 yaşından büyük kişiler değerlendirmeye alınacaklar.

ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

www.ing.com.tr adresine giren vatandaşlar ihtiyaç kredisi formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilecekler. Kredi skoruna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka şubesine yalnızca kimliğinizle gidebilir veya intenet bankacılığından doğrudan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak bireyler 3 ay erteleme ve 60 ay vade fırsatıyla finansman elde edebilecek.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:33
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?
Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?
Rapor parası nasıl hesaplanır? 2021 Güne göre rapor parası hesabı
Rapor parası nasıl hesaplanır? 2021 Güne göre rapor parası hesabı
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
Survivor İsmail hangi kuralı ihlal etti, diskalifiye mi olacak?
Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması
Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması
Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?
Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?
Margün Enerji halka arz ne zaman başlıyor? Margün Enerji halka arz tarihleri
Margün Enerji halka arz ne zaman başlıyor? Margün Enerji halka arz tarihleri

Popüler Haberler

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 22 Nisan 2021 Perşembe
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
Koronavirüs ile ilgili korkutan detay! Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Kovid-19 hastalarının spermlerinde tespit edildi!
sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Nisan 2021 Pazartesi tarihli önemli gelişme
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir? 2021 Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları ve limitleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.