Aktif rasyosu ne demek, kelime anlamı nedir? Bankacılıkta aktif rasyosu ne demektir?

Herkes gündem olan Akif Rasyosunun ne olduğunu merak ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rasyosu hesaplama işlemini yapmama kararı alırken, konuyla ilgili son kakrın 31 aralık 2020 tariyle yürürlükten kaldırılması söz konusu.

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankalar belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada 1 ekim 2020 den sonra Aktif Rasyosu’nun (AR) Mevduat bankalarına yüzde 90,Katılım Bankaları için de yüzde 70 oranı altına inmesi konusunda karar alınmıştı, Fakat Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK Aktif Rasyosu (AR) uygulamasını kaldırdı.