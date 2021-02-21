Akçakoca fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Akçakoca fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Akçakoca fındığının fiyatı aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu listedeki bilgiler Akçakoca Fındık Borsası ve Piyasa Bilgilerinden oluşmaktadır. Bu nedenle fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Şehir En Az En Çok Durum TMO 21,50 22,50 Akçakoca 21,90 25,95

Akçakoca’da fındık fiyatı ne kadar?

Akçakoca'da fındık fiyatları diğer illerde olduğu gibi hasattan sonraki hafta açıklanmaya başlanıyor. Akçakoca Ticaret Odası bu saatten sonra fındık fiyatlarını açıkladı. Hasat mevsimine göre fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Düzce fındığı ve Akçakoca fındığı fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Akçakoca fındık fiyatları hakkında bilgi

Akçakoca fındık fiyatları bu sayfada güncellenmektedir. Akçakoca Ticaret borsasından alınan bilgilerle birlikte günlük olarak güncellenen fiyatlar tarafınıza iletilmektedir. Aynı zamanda sitede yer alan grafikler sayesinde Akçakoca'da fındık fiyatlarının nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Bu sayede fındığınızı tam zamanında satıp satın alabilirsiniz. Haftalık, aylık ve yıllık fındık fiyatları borsadan aldığınız bilgilerdir. Bu anlamda objektif ve doğru bilgiler içerir. Ayrıca fındık üretimi ile ilgili bilgiler sayesinde yıllık fındık üretimini de öğrenebilirsiniz. Bu anlamda yıllık fındık üretiminin fiyatlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Aynı zamanda diğer şehirlerdeki fındık üretimini grafiklerden öğrenebilir, kuruyemişlerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Günlük fındık fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Bu sayfada Türkiye'de üretilen bütün kuruyemişlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İl bazında günlük güncellenen fiyatları görebilirsiniz. Bu sayfada ayrıca yıllara göre fındık fiyatları, aylara göre fındık fiyatları, hafta içi fındık fiyatları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Genellikle sahip olduğunuz fındıkları hangi aylarda fındık fiyatlarının zirve yaptığını kontrol ederek satabilirsiniz. Ya da fındık satın alabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi faktör çok önemlidir. Siyasi hareketler, özellikle serbest pazarda piyasaya giren fındığı güçlü bir şekilde etkiliyor. Özellikle serbest pazara hakim olan firma veya tüccarlar fındık fiyatları üzerine spekülasyon yaparak fındık üreticisine oyun oynuyorlar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürürler.