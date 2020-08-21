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Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası

Bazı bankalardan 50 bin lira değerindeki anında ihtiyaç kredisini çekmeniz mümkün. İşte detaylar.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:38
Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası
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Türkiye’de en çok kullanılan kredilerden birisi anında kredilerdir. Sizde kredi ödemenizi hemen almak istiyorsanız belli başlı bankalardan kredi çekebilirsiniz. Bu krediler sadece ihtiyaç kredisi adı altında geçmektedir. Başka türlü krediler çekmek istiyorsanız bankalara belgelerinizle gitmelisiniz. Akbank üzerinden 50 bin Türk Lirası’na kadar anında ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Eğer kredi notunuz yüksek ise ve adli sicil kaydınız temiz ise aynı gün içerisinde paranızı alabilmeniz mümkün.

Akbank’dan 50 bin Türk Lirası değerindeki kredi nasıl alınıyor?


Eğer 50 bin tl değerindeki bu krediyi almak istiyorsanız Akbank bankasını kullanıyor olmanız gerekmekte. Akbank bankası ile çalışan vatandaşların hesabı var ise bu hesap ile kredi işlemlerine kolaylık sağlanmaktadır. Akbank ile intenet üzerinden kredi çekmek de Akbank müşterilerine mümkün kılındı. Akbank’ın intenet bankacılığına girdiğiniz takdirde banka sizlere kredi kolaylığı sağlıyor. Direkt Kredi Başvurusu yaptığınız takdirde de banka başvurunuzu değerlendiriyor. Alacağınız kredi de otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. 5 yıl vade ile elinize geçen bu kredi bankanın istediği koşullar sağlandığı takdirde kredi isteyen bireye verilmektedir. Müşteriler isteğe bağlı olarak krediyi 3 ay sonra da harcayabilir. Sicil kaydınızın temiz olmaması durumunda anında ihtiyaç kredisini kullanmanız zor hale gelmektedir.

Akbank bankalarından anında ihtiyaç kredisi çekmek mümkün mü?

Adli sicil kaydınız temiz olduğu takdirde banka müşterisi olmasanız bile yine de anında ihtiyaç kredisine başvuru yapabiliyorsunuz. Kimliğiniz ve gelir belgeniz ile herhangi bir Akbank şubesine gitmeniz gerekmekte. Akbank’ın kendi başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuz şubenin onaylaması halinde kabul edilmektedir. Eğer kredi başvurunuz şube onayında ise kredinize çabucak kavuşuyorsanız fakat şube onayında olmayan kredilerde birkaç gün beklemeniz gerekmekte. Kredi onayınızın kabul edilmesi durumunda gün içerisinde gişeler aracılığı ile kredinizi alabiliyorsunuz. Fakat eğer yeni bir hesap açarsanız, hesap açmanız durumunda banka tarafından sizlere bir intenet bankacılığı şifresi gönderilmekte. İntenet bankacılığı şifreniz ile de online olarak yapabileceğiniz bütün işlemleri yapma kolaylığına kavuşuyorsunuz.

Akbank ATM’lerinden kredi başvurusu yaptığınız takdirde ise yalnızca ön kabul alabilmektesiniz. ATM’lerden kartlı veya kartsız işlem menüsüne tıklayıp başvurular bölümüne geldiğiniz zaman ihtiyacınız olan kredi fiyatını yazmanız ve telefon numaranızı vermeniz istenmekte. Bunun hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Tüm bu işlemlerin sonrasında yapmış olduğunuz kredi başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı size mesaj olarak iletiliyor. Eğer krediniz kabul edilirse kimliğiniz ile Akbank şubesine giderek kredinizi almanız mümkün.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:38
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