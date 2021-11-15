Akbank ve ING bank faizsiz 5.000 TL ihtiyaç kredisi

Akbank’tan Faizsiz Kredi Desteği Geldi.

Akbank’tan beklenen haber geldi. Her zaman müşterilerinin yanında olan Akbank sunduğu avantajlarla müşterilerinin yüzleri güldürüyor. Akbank müşteriler için 5 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağlıyor. En ufak bir faiz ödemesi olmadan 5 bin TL kredi çekebilme imkanı elde etmek isteyenler için sadece Akbank müşterisi olma kriteri aranıyor. Akbank’ın 12 ay taksitle ödeme seçeneği sunduğu bu fırsatlardan ilk defa Akbank müşterisi olacak kişiler yararlanabilecek. Mobil bankacılık üzerinden anlık başvuru yaparak Akbank müşterisi olunabiliyor. Faizsiz 5 bin TL kredi almak isteyenler için sadece Akbank müşteri olmak yetecek.

Nasıl Akbank’lı Olabilirim?

Kullandığı cihaza Akbank Mobil uygulamasını indirerek Akbank Mobil Müşterisi Olmak İstiyorum seçeneğine tıklayıp devam etmek seçeneğine basmalı. Daha sonra istenen bilgileri doldurulup müşteri temsilcisi ile görüşme yaptıktan sonra Akbank dünyasına adım atmış olacak. Akbank dünyasına adım atmış müşteriler 3 gün sonra Akbank Mobil uygulaması üzerinden Krediler kısmından başvuru yaparak 12 taksitle 5 bin TL kredi alma kadar fırsatını değerlendirilebilecek.

ING Bank’tan 5 bin TL Kredi fırsatları

ING Bank yaptığı açıklama ile müşterilerin yüzlerini güldürdü. Yaptığı açıklama ile ING Turuncu Ekstra programında yer alan müşteriler için sunduğu avantajları açıkladı. Turuncu Ekstra’lılar için sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç olursa olsun sıfıra indirilecek. Harcamaların en az 1000 TL kısmı Turuncu Ekstra kısmından yapılırsa 5 bin TL’ye kadar sıfır faiz ile verilecek. Ancak 5001 ila 20 bin TL arası kredi almak isteyen ING Bank müşterileri %1,49, 20 bin TL üzerine ise %1,59 faiz oranıyla kredi fırsatları sunuyor.

Nasıl Turuncu Ekstra’lı Olabilirim?

ING Mobil, ING şubeleri veya ing.com.tr üzerinden Turuncu Ekstra programına başvurun. Vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek veya Turuncu Ekstra Banka Kartı’nız ile harcama yaparak 1.000 TL’ye ulaşın. 1.000 TL’ye ulaşan Turuncu Ekstra’lılar, bir sonraki ay Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanabilirler.