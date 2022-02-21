Akbank, TEB, Garanti BBVA ve Şekerbank'tan müşterilerine müjde! Bu bankalar 10.000 TL kredi verecek

Kredi başvuru şartları

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız T.C vatandaşı olmalısınız ve 18 yaşından büyük olmalısınız.

Başka bankalarla daha önceden icralık gibi durumlarınız olmamalı. Bunun yanı sıra kara liste, kırmızı kalem gibi listelerde olmamalısınız.

Eğer bankalara sürekli başvuru yapıyorsanız onay alamazsınız.

Bunların yanı sıra eğer kredi kartınız /kartlarınız varsa ödemelerini zamanında yapıyor olmalısınız.

Yukarıda belirtilen şartlara uygunsanız 4 bankadan dilediğinize kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank 10 bin TL kredi başvurusu

Akbank’tan kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kısa bir mesaj ile ne kadar kredi onayı alabildiklerini görüyorlar. Bunun için T.C kimlik numaranızı yazıp 4425’e mesaj yollamanız yeterli. Bu mesaj ile bankaya kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Bunu yanı sıra Akbank Direkt uygulaması üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

TEB 10 bin TL kredi başvurusu

Garanti BBVA 10 bin TL kredi başvurusu

İster en yakın TEB şubesine gidin ister SMS yolu ile kredi onayı sorgulayın. Her iki şekilde de kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. SMS yolu ile kredi onayı sorgulamak istiyorsanız T.C kimlik numaranızı girin ve 4466’ya mesaj yollayın. Bu mesaj sayesinde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu bankadan kredi çekmek istiyorsanız size en yakın şubeye gidebilir veya resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Sigortanız uygunsa ve kredi notunuz1100 ve üzerinde ise anında onay alabileceksiniz. 36 aya kadar vade imkanı sunulan bu krediler de Garanti BBVA ilk taksiti 3 ay ertelemeli alıyor.

Şekerbank 10 bin TL kredi başvurusu

Bu bankadan kredi çekmek istiyorsanız size en yakın şubeye gidebilir veya resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra direkt olarak bilgilendirileceksiniz ve onay alırsanız kredinizi dilediğiniz Şekerbank şubesinden alabileceksiniz.