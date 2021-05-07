İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mayıs 7 Cuma

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 07-05-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:12
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mayıs 7 Cuma
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler

Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk Dogecoin tahmini
Elon Musk Dogecoin tahmini
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Temassız işlemlerde limit yükseldi
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.

Popüler Haberler

Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 7 Mayıs 2021
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mayıs 7 Cuma
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Mayıs 7 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Yazılım okulları nedir? Yazılım okuluna nasıl başvurulur? Yazılım okulu başvuru şartları ve eğitim süreci
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2021
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları; 6 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
10 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak?
Yarın kadir gecesi mi? 2021 Kadir gecesi hangi gün?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
Pakistan asgari ücreti ne kadar?
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.