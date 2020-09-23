İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 23 Çarşamba

23 Eylül Çarşamba 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 23 Eylül 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:58
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 23 Çarşamba
Takip Et:

Akbank çalışanları için 40.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 40.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler


Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 40.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 40.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 40.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 40.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 23.09.2020 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 23 Çarşamba
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Engelli raporu nasıl alınır? 2020 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
ATV Müge Anlı Güven Bana yarışması başvuru formu ve şartları - Başvuru linki
FOX TV Kimsesizler dizisi ne zaman başlayacak? Fox TV yeni dizisi için tarih belli oldu
Askerlik Düşecek mi? Askerlik Ne Zaman Kısalacak? Bayramdan Önce Düşer mi? Yeni Askerlik Sistemi Son Dakika Gelişmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Portakal'ın daveti ile Fox Haber'e katılacak mı?
Reyting sonuçları 10 Eylül Salı MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Güldür Güldür Show reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2020
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Eylül 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
PTT kargo cumartesi çalışır mı? 2020 Ptt kargo cumartesi çalışma saatleri
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.