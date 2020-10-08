İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 8 Perşembe

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 8 Ekim 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:39
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 8 Perşembe
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler


Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 08.10.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

Popüler Haberler

Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 8 Perşembe
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 8 Ekim 2020
Yeni Hayat dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ekim 2020 faiz oranları ve şartları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ekim 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
2020 Ekim KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
Ziraat Genç Bankkart özellikleri nedir? Ziraat Genç Bank kart kredi kartı özelliği var mı, nasıl aktif edilir?
Gerçeğin Peşinde program sunucusu İnci Ertuğrul kimdir?
Domuz gribi belirtileri ne? Domuz gribi ölümcül mü? Domuz gribinden korunma yolları
2020 Engelli memur alımı ve şartları
EDHO Boran ölecek mi? Masa Boran'ın infazını istiyor!
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İlaç raporu alma ve süresi biten raporu yenileme işlemleri
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.