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Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Akbank promosyon emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 22:27
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
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Emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınan vatandaşlara sevindirici haberler bankalardan geliyor. Düşük emekli maaşı ile geçim sıkıntısı yaşayan kişilere yardımcı olmak isteyen bankalar 1300 TL ödeme ile emeklileri rahatlatmayı hedefliyor.

Ödeme yapmaya hazırlanan bankalardan birisi olan Akbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank üzerinden çekme sözü veren emeklilere, bu 3 yılın ardından 1300 TL’lik ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaşı promosyonu olarak bankalar tarafından başlatılan uygulamaya benzer olan kampanya ile emeklilerin ihtiyaçlarını gidermesi bekleniyor.

Yapılan kampanya çerçevesinde emekli maaşlarını Akbank’tan alacak olan emekliler, buna karşılık 650 TL ile 1300 TL arasında bir promosyon ödemeye kavuşuyor. Bu ödeme ile sıkıntılarını giderecek olan emeklilere, düşük maaş dışında destek sağlanması amaçlanıyor.

2020 yılının Ocak ayı itibariyle yapılan açıklamanın ardından en düşük emekli maaşının 1500 TL olacağı duyurulmuştu. Yılın ilk çeyreğinde yapılan emekli maaş ödemelerine bakıldığında ise en düşük ücret 1200 bandında seyretmektedir. Bu maaş ile geçinmesi zor olan emeklilere yardımda bulunmak isteyen bankalar promosyonlar ile emeklilere yardımcı olmak istiyor.

Akbank promosyon ödemesi ne kadar?

Akbank tarafından başlatılan emekli promosyonu emeklilerin maaşlarını Akbank üzerinden alması şartı ile verilmektedir. 3 yılda bir kez olarak belirlenen promosyon, kişilerin devletten aldığı maaşın tutarına göre belirlenmektedir. Banka tarafından promosyon tutarları ise şöyle:

  • 600 - 1500 TL arası maaş alanlara 650 TL
  • 1.500 - 2.499 TL arası maaş alanlara 925 TL
  • 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara 1300 TL

Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?

Emekli maaşı hakkında daha önce bir banka ile anlaşıp taahhüt imzalamamış tüm emekliler Akbank tarafından promosyon almaya hak kazanabilmektedir.

Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Akbank’ın yeni başlattığı kampanyaya çeşitli yollarla başvurulabilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvurulabilen promosyon ödemesine, mobil uygulamadan, intenet bankacılığından da başvurulabilmektedir. Ayrıca başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın Akbank şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:27
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