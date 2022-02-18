Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı

Kredi başvurusunda bulunacak insanlar, bankanın belirlediği kredi politikalarına uygun olduklarında sms atarak ,kredi başvurusu gerçekleştirebilirler. Akbank için 44 25’e mesat atarak kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Mesaj kısmına kredi yazıp T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25’e göndererek kısa sürede kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

Akbank’tan kredi kullanmak istiyorsanız bankanın intenet kullanılıcığını ya da Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuz sonucuna göre kredinizi kullanabilirsiniz. Bu site ve uygulama üzerinden 20 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve kredi onayınızı öğrenebilirsiniz.

Kredi başvurusu sonucunuzu Akbank şubesinden , intenet bankacılığından, Akbank Direkt üzerinden ya da 44 25’i arayarak öğrenebilirsiniz.