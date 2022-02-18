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Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı

Akbank, 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Kredi, 36 aya kadar vadeli olacaktır. İnsanlar, Akbank üzerinden nasıl kredi alacağını merak etmektedir. Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde Akbank'ın verdiği kredi ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Akbank kredi imkanı...

18 Şubat 2022 Cuma 03:15
Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı
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Kredi başvurusunda bulunacak insanlar, bankanın belirlediği kredi politikalarına uygun olduklarında sms atarak ,kredi başvurusu gerçekleştirebilirler. Akbank için 44 25’e mesat atarak kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Mesaj kısmına  kredi yazıp T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25’e göndererek kısa sürede kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

Akbank’tan kredi kullanmak istiyorsanız bankanın intenet kullanılıcığını ya da Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuz sonucuna göre kredinizi kullanabilirsiniz. Bu site ve uygulama üzerinden 20 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve kredi onayınızı öğrenebilirsiniz.

Kredi başvurusu sonucunuzu Akbank şubesinden , intenet bankacılığından, Akbank Direkt üzerinden ya da 44 25’i arayarak öğrenebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 18.02.2022 03:15
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