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Akbank gelir nelgesiz 5000 TL kredi kampanyası! Kredi notu aranmıyor!

Bazı bankalar gelir belgesiz 5000 TL'ye kadar müjdesini müşterileriyle paylaştı. Bankalar bu kredilerde gelir belgesinin yanı sıra müşterilerin kredi notu da bakmayacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:24
Akbank gelir nelgesiz 5000 TL kredi kampanyası! Kredi notu aranmıyor!
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Bazı bankalar acil nakit paraya sıkışan müşterileri için gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Ancak bu kredilerden yararlanmak isteyen kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Gelir belgesi olmadan verilen ihtiyaç kredisinin üst limiti 5 bin TL olarak belirlendi. Gelir belgesi aramadan Akbank, Altenatif Bank ve Denizbank ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu bankalar bu kredide en fazla 5 bin TL vermektedir.

Akbank Gelir Belgesiz 5 Bin TL İhtiyaç Kredisi


Akbank müşterisi olan kişiler bankalarından anında kredi alabilmektedir. Akbank 60 ay vade ile 5 bin TL’ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vermektedir. Ayrıca bu kredinin başvuruları şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank mobil uygulama ve intenet bankacılığından yapılabilmektedir. Bu kredinin başvuruları yalnızca online kanallar üzerinden yapılabilmektedir. Onay alan kişilerin kredisi banka hesaplarına ödenmektedir.

Denizbank Gelir Belgesiz 5 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Denizbank gelir belgesiz 5 bin TL ihtiyaç kredisi için SMS ve intenet bankacılığı üzerinden başvuru almaktadır. Denizbank’tan gelir belgesiz kredi almak isteyen kişilerin SMS bölümüne “Kredim” yazıp T.C kimlik numarasını 3280’e göndermesi gerekmektedir. Ayrıca kredinin başvurusu intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruları onaylanan kişilerin kredi miktarı banka hesaplarına gönderilmektedir.

Altenatifbank Gelir Belgesi 5 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Altenatifbank genel olarak kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. Bankadan kredi almak isteyen kişiler intenet bankacılığı ve SMS üzerinden başvuru yapabilir. Bankadan SMS ile başvuru yapmak için “Kredi” yazıp vatandaşlık numaranızı 3050’ye göndermeniz gerekmektedir. Banka gelir belgesi olmadan 60 ay vadeli 5 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredilerini onay alan kişilere vermektedir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:24
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