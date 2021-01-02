İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2021 Akbank promosyon şartları

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Akbank emekli promosyon şartları nedir? Akbank promosyon şartları haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:12
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2021 Akbank promosyon şartları
Takip Et:

Emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınan vatandaşlara sevindirici haberler bankalardan geliyor. Düşük emekli maaşı ile geçim sıkıntısı yaşayan kişilere yardımcı olmak isteyen bankalar 1300 TL ödeme ile emeklileri rahatlatmayı hedefliyor.

Ödeme yapmaya hazırlanan bankalardan birisi olan Akbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank üzerinden çekme sözü veren emeklilere, bu 3 yılın ardından 1300 TL’lik ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaşı promosyonu olarak bankalar tarafından başlatılan uygulamaya benzer olan kampanya ile emeklilerin ihtiyaçlarını gidermesi bekleniyor.

Yapılan kampanya çerçevesinde emekli maaşlarını Akbank’tan alacak olan emekliler, buna karşılık 650 TL ile 1300 TL arasında bir promosyon ödemeye kavuşuyor. Bu ödeme ile sıkıntılarını giderecek olan emeklilere, düşük maaş dışında destek sağlanması amaçlanıyor.

2020 yılının Ocak ayı itibariyle yapılan açıklamanın ardından en düşük emekli maaşının 1500 TL olacağı duyurulmuştu. Yılın ilk çeyreğinde yapılan emekli maaş ödemelerine bakıldığında ise en düşük ücret 1200 bandında seyretmektedir. Bu maaş ile geçinmesi zor olan emeklilere yardımda bulunmak isteyen bankalar promosyonlar ile emeklilere yardımcı olmak istiyor.

Akbank promosyon ödemesi ne kadar?

Akbank tarafından başlatılan emekli promosyonu emeklilerin maaşlarını Akbank üzerinden alması şartı ile verilmektedir. 3 yılda bir kez olarak belirlenen promosyon, kişilerin devletten aldığı maaşın tutarına göre belirlenmektedir. Banka tarafından promosyon tutarları ise şöyle:

  • 600 - 1500 TL arası maaş alanlara 650 TL
  • 1.500 - 2.499 TL arası maaş alanlara 925 TL
  • 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara 1300 TL

Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?

Emekli maaşı hakkında daha önce bir banka ile anlaşıp taahhüt imzalamamış tüm emekliler Akbank tarafından promosyon almaya hak kazanabilmektedir.

Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Akbank’ın yeni başlattığı kampanyaya çeşitli yollarla başvurulabilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvurulabilen promosyon ödemesine, mobil uygulamadan, intenet bankacılığından da başvurulabilmektedir. Ayrıca başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın Akbank şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 4 Ocak 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Atv Kuruluş Osman dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı, dizi için geri sayım başladı
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi ne zaman başlıyor? Trt yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!
İsmail Küçükkaya'dan neden sabah haberlerinde yok? Fox TV İsmail Küçükkaya nerede sağlık durumu nasıl?
Söz Dizisi Hayranlarına Müjde! Söz Dizisi Nasıl Geri Dönecek? Söz Dizisi Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak?
Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?
TV8 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar Tv kanalları maç programı
Show TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.