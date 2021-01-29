İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ocak 2021

Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 29 Ocak 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu haberi için 29 Ocak 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 07:26
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ocak 2021
Takip Et:

Akbank tarafından başlatılan kredi kampanyası çerçevesinde 10 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi aylık 189 TL taksit ödemeleriyle finanse edilecek. COVID-19 nedeniyle başvuru sahiplerinin finansal problemlerini çözebilmek için yürürlüğe giren kredi kampanyası ile 10 bin TL ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Akbank’tan ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilme ve özel avantajlarla kredi sahibi olma olanağı sağlanmaktadır. Buna göre;

10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurularını müteakip 53 ay vade ve aylık 189 taksitle kredi sağlanıyor.

Akbank 10 bin TL kredi ödeme detayları

Hızlı para ödemelerinde tutar 500 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aylık akdi faiz oranı yüzde 1.80 iken, taksit seçeneklerinde müşteriye özel fırsatlar sağlanıyor. Aylık taksit tutarı içerisine vergi ile fon da dahil edilmektedir.

Hızlı Para’dan yararlanabilmek için hafta içi her gün 444 25 25’i arayarak kredi kartı ve şifrenizi girip kart menüsünden 3’ü tuşlamanız yeterli olacaktır. Akbank İntenet üzerinden sahip olabileceğiniz finansmanda kartınız bloke edilmiş, gecikme veya yasal takip varsa hizmetten yararlanamazsınız.

Hızlı Para başvuruları nasıl yapılır?

Hızlı Para başvurularınızı evraksız ve herhangi bir ücret ödemeden tamamlayabilirsiniz. 12 aya varan taksitlerle ödemelerinizi yapabilirken, Axess Mobil, Akbank İntenet üzerinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Öte yandan;

Akbank ATM veya şubeleri, telefon şubesi veya cep telefonu üzerinden HP yazıp 6665’e kısa mesaj olarak göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.01.2021 07:26
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Korona aşısı randevu alma ekranı
Altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Ocak 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Star TV 2020 yılbaşı yayın programı belli oldu!
Okula devam ederken otomatik askerlik tecil olur mu?
Ata aöf kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Ata Aöf yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi takvimi
13 Ocak Pazartesi: Temizlik Benim İşim kim kazandı? Cansu günün sonunda kaç puan aldı?
Ziraat Bankası bankamatik kart şifremi unuttum, şifremi nasıl değişirim? Ziraat Bankası bankamatik kart şifresi değişme işlemleri
TV8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 29 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Netflix Türkiye Şubat 2021 ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.