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Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Haziran 2021

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Haziran 3 Perşembe tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:24
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Haziran 2021
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Akbank tarafından başlatılan kredi kampanyası çerçevesinde 10 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi aylık 189 TL taksit ödemeleriyle finanse edilecek. COVID-19 nedeniyle başvuru sahiplerinin finansal problemlerini çözebilmek için yürürlüğe giren kredi kampanyası ile 10 bin TL ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Akbank’tan ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilme ve özel avantajlarla kredi sahibi olma olanağı sağlanmaktadır. Buna göre;

10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurularını müteakip 53 ay vade ve aylık 189 taksitle kredi sağlanıyor.

Akbank 10 bin TL kredi ödeme detayları

Hızlı para ödemelerinde tutar 500 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aylık akdi faiz oranı yüzde 1.80 iken, taksit seçeneklerinde müşteriye özel fırsatlar sağlanıyor. Aylık taksit tutarı içerisine vergi ile fon da dahil edilmektedir.

Hızlı Para’dan yararlanabilmek için hafta içi her gün 444 25 25’i arayarak kredi kartı ve şifrenizi girip kart menüsünden 3’ü tuşlamanız yeterli olacaktır. Akbank İntenet üzerinden sahip olabileceğiniz finansmanda kartınız bloke edilmiş, gecikme veya yasal takip varsa hizmetten yararlanamazsınız.

Hızlı Para başvuruları nasıl yapılır?

Hızlı Para başvurularınızı evraksız ve herhangi bir ücret ödemeden tamamlayabilirsiniz. 12 aya varan taksitlerle ödemelerinizi yapabilirken, Axess Mobil, Akbank İntenet üzerinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Öte yandan;

Akbank ATM veya şubeleri, telefon şubesi veya cep telefonu üzerinden HP yazıp 6665’e kısa mesaj olarak göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:24
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