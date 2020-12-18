Akbank ATM'lerinden para çekme tutarı ne kadar? (2021)

Akbank bankamatiklerinden para çekme limiti ne kadardır? Akbank ATM yoluyla para çekmek isteyenler nasıl çekeceklerini araştırmaktadırlar. Akbank kartlarının günlük para çekme limitinin ne kadar olduğu merak edilmektedir.

Akbank bankamatiklerinden para çekme limiti, banka tarafınca belirlenmektedir. Para çekme limitiniz kullandığınız karta göre değişkenlik gösterir. Kredi kartı ya da banka kartı aracılığıyla ATM üzerinden her gün on binlerce insan para çekmekte ve bu işlem herkes için daha avantajlı bir durum olmaktadır. Bankada sıra bekleme derdinden kurtaran bu yöntem herkes tarafından kolaylıkla kullanılan bir sistem olmaktadır.

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında bulunan Akbank, ülke genelinde bini aşkın şubeyle ATM’ye sahip olmaktadır. Kısa sürede vermiş oldukları hizmeti kullanıcılarına aktarabilme kapasitesine sahip olmaktadır. Bu dev banka ATM’leri aracılığıyla da bini aşkın müşterisine kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Akbank Bankamatikten Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Akbank bankamatiklerinden günlük para çekme limit tutarı NEO kartlar için 5000 Liradır.

NEO ek para çekme limitiyse 2000 Lira olarak belirlenmiştir.

Bankamatikler aracılığıyla çekilecek olan para tutarı, her bankanın kendi içlerinde belirlemiş oldukları kuralların çerçevesinde kişilere sunulur. Bankamatiklerin sayesinde birçok kişi hemen hemen bütün banka işlerini kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Akbank ATM’lerinden para çekme tutarı, sahip olunan kartın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Limitler kartlara göre değişkenlik gösterdiği için herkesin para çekme limitleri farklıdır.

Akbank para çekme limitlerinin kartlara göre listesi şöyledir:

KART TÜRÜ LİMİT EK PARA ÇEKME LİMİTİ Neo kart 4000 Lira 2000 Lira Neo meo kart 250 Lira 250 Lira Neo 1e1 kart 2000 Lira 3000 Lira Neo Business Kart 4000 Lira 4000 Lira Neo Private Kart 2000 Lira 3000 Lira Neo Exi26 kart 1000 Lira 1000 Lira

Akbank Bankamatikten Kart Türüne Göre Para Çekme Limitleri Ne Kadar?

Akbank kullanıcılarının kart turune gore günlük şekilde ATM’ler aracılığıyla çekebildikleri para tutarı şu şekilde:

Akbank Neo kartına sahip olan kişilerin günlük olarak bankamatiklerden çekebilecekleri nakit tutarı ust limit 250 lira olarak belirlenmiştir. Nakit tutarının bu denli az olmasından ötürü sadece öğrenciler tercih etmektedir. Akbank’ın piyasadaki en düşük tutarlı kartıdır.

Neoexi 26 kartları aracılığıyla müşteriler günlük 1000 liraya kadar nakit alabilmektedirler.

Neoprivate kartları aracılığıyla müşteriler günlük 2000 liraya kadar nakit alabilmektedirler.

Neo 1e1 kartının günlük para çekme tutarı 2000 liradır.

Neo Business kartlarıyla müşteriler 4000 liraya kadar nakit alabilmektedirler. Akbank’ın piyasaya sunduğu en yüksek limitli kartıdır.

Akbank Para Çekme Limiti Nasıl Artırılır?

Akbank ATM’leri üzerinden para çekme limit artırımı, kişilerin sahip oldukları kartlarında ki para limitinin yeterli olmaması durumunda sıkça başvurulan yöntemlerden birisidir. Bankanın müşterisi olan herkes talep ettiği güncel limiti isteyebilir. Bu durum sizlerin daha fazla para çekmenizi sağlamaktadır. Bankaya ait olan birçok kanal üzerinden bu yöntemleri kullanarak kolay bir şekilde para çekme limitinizi arttırabilirsiniz.

Akbank Para Çekme Limiti Nasıl Arttırılır?

Akbank para çekme limitini artırmak isteyenler, limit artırım işlemlerini gerçekleştirmek için bankanın sağladığı kanalları kullanabilirler. Ancak limit küçük de olsa limiti artırmak isteyenlerin bankaya bir miktar para ödemesi gerekiyor. Daha yüksek limit ile nakit çekebilir, ihtiyaçlarınızı karşılamak için bankanın mobil uygulaması üzerinden veya müşteri hizmetlerinden limit artırımını kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Komisyon Olmadan ATM’den Nasıl Para Çekilir?

Akbank müşterisi para çekerken bankaya belli bir miktar komisyon ödemektedir, banka ile bu durum görüşülerek çözülebilir. Ancak banka talebinizi kabul etmezse, ATM'den yüksek kredi çekerken komisyon ödemekten kaçınmanın tek yolu vardır. Günün sonunda sabah saat 12'de ATM'ye giderek o gün için para çekebilir, saat 12'den sonra başka bir gün için para çekebilirsiniz. Bu sayede bankaya herhangi bir komisyon ödemeden günlük limitten daha fazla para çekebilirsiniz. Bu çok kullanışlı yöntemi kullandığınızda, ek komisyon ödeme yükümlülüğüne katlanmak zorunda değilsiniz.