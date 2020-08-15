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Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi ile ilgili gelişmeleri 15.08.2020’li haberimizden okuyabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:30
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
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Akbank tarafından başlatılan kredi kampanyası çerçevesinde 10 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi aylık 159 TL taksit ödemeleriyle finanse edilecek. COVID-19 nedeniyle başvuru sahiplerinin finansal problemlerini çözebilmek için yürürlüğe giren kredi kampanyası ile 10 bin TL ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Akbank’tan ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilme ve özel avantajlarla kredi sahibi olma olanağı sağlanmaktadır. Buna göre;

10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurularını müteakip 63 ay vade ve aylık 159 taksitle kredi sağlanıyor.

Akbank 10 bin TL kredi ödeme detayları


Hızlı para ödemelerinde tutar 500 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aylık akdi faiz oranı yüzde 1.25 iken, taksit seçeneklerinde müşteriye özel fırsatlar sağlanıyor. Aylık taksit tutarı içerisine vergi ile fon da dahil edilmektedir.

Hızlı Para’dan yararlanabilmek için hafta içi her gün 444 25 25’i arayarak kredi kartı ve şifrenizi girip kart menüsünden 3’ü tuşlamanız yeterli olacaktır. Akbank İntenet üzerinden sahip olabileceğiniz finansmanda kartınız bloke edilmiş, gecikme veya yasal takip varsa hizmetten yararlanamazsınız.

Hızlı Para başvuruları nasıl yapılır?

Hızlı Para başvurularınızı evraksız ve herhangi bir ücret ödemeden tamamlayabilirsiniz. 12 aya varan taksitlerle ödemelerinizi yapabilirken, Axess Mobil, Akbank İntenet üzerinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Öte yandan;

Akbank ATM veya şubeleri, telefon şubesi veya cep telefonu üzerinden HP yazıp 6665’e kısa mesaj olarak göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.08.2020 14:30
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N 2020-07-25 00:20:41

Ben evlere temizliğe gidiyorum ama işim kovit yüzünden dolayısıyla kapandı işsiz kaldım bana yardım edin

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Evrim gūpūr 2020-08-01 22:30:17

Sağlığım için Acil nakit dişlerimi impilayn yaptırmam lazım mutlaka param olmadığı içinyatiramafim zaman kaybı oldu

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