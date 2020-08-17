Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları

Birçok banka tarafından yürütülen kredi kampanyalarına bir yenisi de Akbank tarafından eklendi. Akbank kendi müşterilerine özel kredi kampanyası başlattı. Bu imkan sayesinde kolayca kredi imkanı sunan banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını anında gidermesini hedefliyor.
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Anında kredi adı altında çıkan krediye başvurmak isteyen Akbank müşterileri, bankanın resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kredi bölümünden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Kendilerine uygun kredi tutarı ve vade seçeneğini giren müşteriler kolayca kredi başvurularını yapabilmektedir. Kredi sonucu hızlı bir şekilde SMS olarak kişiye iletilmektedir. Olumlu sonuç alan müşteriler, uygulama üzerinden veya site üzerinden devam etmeleri halinde kredilerine ulaşabileceklerdir. Gün farketmeksizin yatırılan krediler, anında ATM’lerden ve banka şubelerinde temin edilebilir.
Akbank kredi başvurusu kampanyaları
Banka müşterilerin kolay ve hızlı bir şekilde verilen kredilere başvurmak isteyen diğer kişiler, kimlik bilgileri ve gelir belgeleri ile Akbank şubelerine başvurmaları halinde kredi imkanında yararlanabilmektedir. Banka müşterisi olmayan kişiler yalnızca banka şubelerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirken, banka müşterileri işlemlerini online sistemden kolayca halledip kredilerine erişim sağlayabilmektedir.