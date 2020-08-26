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Akbank 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Vatandaşların maddi olarak sıkıntı yaşadığı bu dönem içinde Akbank ve İş Bankası gelir belgesiz 50.000 TL kredi veriyor! Kredilerin nasıl alınabileceği ihtiyaç sahipleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor…

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24
Akbank 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi
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Vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının olduğu bu dönem içinde bankalar da rahatlatıcı kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Akbank ve İş Bankası vatandaşlardan gelir belgesi talep etmeden 50.000 liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredilerde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri de sunuluyor. Gelir belgesiz bir şekilde 50.000 liraya kadar ulaşan kredilerin çekilebilmesi için bankalar tarafından istenen koşulları sağlanması yeterli oluyor.

Kredi Onayı Almak İçin Gereken Koşullar


Bankalarda gelir belgesiz bir şekilde 50.000 TL kredi çekilebilmesi için öncelikle müşterilerin kredi notlarının 1200’den daha çok olması gerekmektedir. TC vatandaşı olunması ve 18 yaşından daha büyük olunması gerekmektedir. Bu kredilerin çekilebilmesi için daha önce bir bankacılık hizmetinden faydalanılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu hizmet sırasında yapılan geri ödemelerin zamanında gerçekleştirilmiş olması da gerekenler arasında yer almaktadır.

Akbank 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Akbank kapsamında 50.000 TL gelir belgesiz kredi çekilebilmesi için bankanın müşterisi olunması gerekmektedir. Bankanın müşterileri Akbank Direkt uygulaması üzerinden intenet bankacılığı ile oldukça kısa bir süre içinde kredi işlemlerini yapabilmektedirler. Uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunulduktan sonra dakikalar içinde kredi değerlendirmesi yapılacak ve yanıt sağlanacaktır. Onay alınması halinde en yakın Akbank şubesinden tutar teslim alınabilmektedir. Üstelik istenmesi halinde geri ödemeler 3 ay sonra başlamaktadır.

İş Bankası 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

İş Bankası üzerinden 50.000 TL gelir belgesiz kredi çekilebilmesi için intenet bankacılığı uygulaması olan İşCep’in kullanılması gerekmektedir. Bankada hesap sahibi olunması halinde uygulama üzerinden saniyeler içinde başvuru yapılabilmektedir. 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile 50.000 TL kredilerin verilip verilmemesinde kredi notu oldukça önemli bir etken olmaktadır. Buna göre kredi notu 1200’den çok olan müşteriler genellikle kredi çekebilmektedirler.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:24
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