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Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru

Akbank tarafından başlatılan 40.000 TL'lik kredi kampanyası büyük ilgi görüyor. Hemen onay verilen krediye başvuran kişiler, gün içerisinde kredilerine ulaşabiliyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:03
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
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Birçok banka tarafından yürütülen kredi kampanyalarına bir yenisi de Akbank tarafından eklendi. Akbank kendi müşterilerine özel kredi kampanyası başlattı. Bu imkan sayesinde kolayca kredi imkanı sunan banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını anında gidermesini hedefliyor.


Dijital ortamdan başvuru yapılabilen yeni kredi imkanına hızlıca cevap alan Akbank müşterileri, direkt kredi adı altında 60 ay vade seçeneğiyle 40.000 TL’ye kadar krediye ulaşabiliyor. Banka tarafından hızlıca sonuca bağlanan kredide, başvuran kişinin sicili kontrol edildikten sonra anında kredi onayı veriliyor. Kredi notu yüksek olan kişilerin kolayca olumlu sonuç aldığı anında kredide banka müşterileri 40.000 TL’ye kadar kredi kullanma hakkına sahip oluyor. Bankanın krediye olumsuz cevap verdiği durumlar da var. Eğer bir kişi icralık veya avukatlık ise bu kişilere anında kredi imkanı sunulmamaktadır.

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu

Anında kredi adı altında çıkan krediye başvurmak isteyen Akbank müşterileri, bankanın resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kredi bölümünden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Kendilerine uygun kredi tutarı ve vade seçeneğini giren müşteriler kolayca kredi başvurularını yapabilmektedir. Kredi sonucu hızlı bir şekilde SMS olarak kişiye iletilmektedir. Olumlu sonuç alan müşteriler, uygulama üzerinden veya site üzerinden devam etmeleri halinde kredilerine ulaşabileceklerdir. Gün farketmeksizin yatırılan krediler, anında ATM’lerden ve banka şubelerinde temin edilebilir.

Akbank kredi başvurusu kampanyaları

Banka müşterilerin kolay ve hızlı bir şekilde verilen kredilere başvurmak isteyen diğer kişiler, kimlik bilgileri ve gelir belgeleri ile Akbank şubelerine başvurmaları halinde kredi imkanında yararlanabilmektedir. Banka müşterisi olmayan kişiler yalnızca banka şubelerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirken, banka müşterileri işlemlerini online sistemden kolayca halledip kredilerine erişim sağlayabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.08.2020 16:03
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