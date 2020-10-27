Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu

Son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar banka kredilerine yönelmeye başladı. Özellikle pandemi sürecinde nakit sıkıntısı çeken binlerce kişi banka kredilerine başvurdu. Bankalar kredilere olan rağbet nedeniyle yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyaların başında da ertelemeli krediler geliyor.

Akbank müşterilerine ilk 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunduğu açıkladı. Kredi almak isteyen vatandaşlar Akbank’ın 3 ay ertelemeli kredi fırsatını araştırmaya başladı.

Akbank 3 ay ertelemeli kredi

Ertelemeli kredi, kredi alındıktan sonra taksitin 3 ay sonra ödenmeye başlaması anlamına gelmektedir. Akbank vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunduğu açıkladı.

Kredim Akbank’ta

Akbank “Kredim Akbank’ta” sloganıyla müşterilerine kredi imkanı anlamında kolaylık sağlıyor. Banka kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine birçok kanalda en hızlı şekilde başvuru imkanı sağlıyor.

Akbank ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ertelemeli kredi başvurularına Akbank resmi intenet sitesi, mobil bankacılık ya da 444 25 25 numaralı hat üzerinden başvuru yapılabiliyor. Banka telefon bankacılığı üzerinden başvuru yapan vatandaşlara 40.000 TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Bu tutardan daha yüksek kredi almak isteyenlerin banka şubelerine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir. Banka kredi başvurularında nüfuz cüzdanı ve fotokopisi ile son 3 aya ait kendi üzerinize kayıtlı güncel bir fatura istemektedir.

Öte yandan banka ertelemeli kredi için başvuru yapanlardan kefil talep etmiyor. Ancak kredi notu düşük kişilerden kefil talep edilebiliyor.

Akbank müşterisi değilseniz ne yapmalısınız?

Akbank ertelemeli kredi faiz oranı

Akbank müşterisi olan vatandaşların bankadan kredi alabildiği gibi banka müşterisi olmayan kişilerde akbank’ın resmi sitesi üzerinde veya banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank ertelemeli kredi kampanyası kapsamında ihtiyaç kredilerinde aylık %1,09 ile 1,49 arasında faiz uygulamaktadır. Faiz oranı kişinin istediği kredi tutarı ve kişinin kredi notu ile alakalı olup değişiklik göstermektedir.

Akbank ertelemeli kredi vadesi kaç ay

Akbank ertelemeli kredi kampanyasında müşterilerine 60 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Öte yandan banka 3 ay vadeli de kredi vermektedir. Ancak 3 ay vade yapıldığında erteleme 2 ay olarak yapılmaktadır.

Akbank’ta kredimi ne kadar erteleyebilirim?

Akbank ertelemeli kredi başvurusu yapan vatandaşlar ödemelerini 92 gün erteleyebilir.

Akbank ertelemeli kredi ile ne kadar kredi çekilebilir?

Akbank ertelemeli kredi kampanyasında en az 1.000 TL kredi verilir. Üst limit ise kredi başvurusunda bulunan kişiye göre değişmektedir. Ancak bankanın resmi intenet sitesi, mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden başvuru yapıldığında en fazla 40.000 TL kredi alınmaktadır. 40.000 TL’nin üzerinden kredi almak isteyenler banka şubeleri üzerinden başvuru yapmalıdır.

Kredi için istenen belgeler

Akbank kredi başvurusunda bulunacak kişilerden başvuru sırasında bazı belgeleri talep etmektedir. Mobil uygulama, intenet bankacılığı veya hangi yolla başvuru yapıldığı fark etmeksizin banka kredi başvurularında bazı belgeleri talep eder. Akbank’ın kredi başvuru yapan vatandaşlardan istediği belgeler şunlardır;

Kimlik ve kimlik fotokopisi,

Adres teyidi yapılabilmesi için üzerinize kayıtlı bir fatura,

Gelir belgesi ya da maaş bordrosu ( Bankadan maaş alanlar için gerek yoktur)

Özel sektör çalışanlarının SGK Hizmet Döküm belgesi istenmektedir.

Akbank ertelemeli kredi hesaplaması

Akbank ertelemeli kredi kampanyasında kişiye göre faiz oranı belirler. Öte yandan yapılan vade ve uygulanan faiz oranına göre alınan kredi eşit taksitler halinde ödenir.