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Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 29 Kasım 2020 Pazar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 29 Kasım 2020 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 04:30
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 29 Kasım 2020 Pazar
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Bankalar son dönemde vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düşük faizlerle kredi finanse etmektedir. Bankaların aradığı şartlara uygun vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla işlem yapabilecekler. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmek için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi notunuzun yüksek olması halinde 60 ay vadeye kadar 15.000 TL ihtiyaç kredisi hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterilerine online başvuru kanalıyla bu tutarı finanse etmektedir. Kredi notunuz en az 1200 ve üzerindeyse Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şubeye gitmeden tutar hesabınıza aktarılır ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvuruları 3 ay erteleme olanağı ve 60 ay vade seçeneğiyle sağlanmaktadır.

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Enpara.com’dan 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın aradığı şartları taşıyan vatandaşlar online hizmetler alabilecekler. Enpara.com üzerinden işlemlerinizi yapacaksanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Banka genel itibariyle kredilerini online olarak verdiğinden QNB Finansbank politikalarına göre işlemleriniz tamamlanacaktır.

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Kredi notu düşük olan bireyler de bankadan 15.000 TL kredi başvurusunu yapabilecekler. Başvurularınızı intenet sayfasından veya SMS ile yapabilirsiniz. Aktifbank N Kolay kredi olarak verilen kredilere başvuruda bulunduğunuzda şartlara uygun 18 yaşından büyük kişiler değerlendirmeye alınacaklar.

ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

www.ing.com.tr adresine giren vatandaşlar ihtiyaç kredisi formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilecekler. Kredi skoruna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka şubesine yalnızca kimliğinizle gidebilir veya intenet bankacılığından doğrudan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak bireyler 3 ay erteleme ve 60 ay vade fırsatıyla finansman elde edebilecek.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 04:30
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