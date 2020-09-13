İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 13 Eylül 2020 Pazar

Okurlarımızın merakla bekledikleri Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazar günü yayınlanan 13-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 17:14
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 13 Eylül 2020 Pazar
Takip Et:

Bankalar son dönemde vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düşük faizlerle kredi finanse etmektedir. Bankaların aradığı şartlara uygun vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla işlem yapabilecekler. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmek için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi notunuzun yüksek olması halinde 60 ay vadeye kadar 15.000 TL ihtiyaç kredisi hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterilerine online başvuru kanalıyla bu tutarı finanse etmektedir. Kredi notunuz en az 1200 ve üzerindeyse Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şubeye gitmeden tutar hesabınıza aktarılır ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvuruları 3 ay erteleme olanağı ve 60 ay vade seçeneğiyle sağlanmaktadır.

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu


Enpara.com’dan 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın aradığı şartları taşıyan vatandaşlar online hizmetler alabilecekler. Enpara.com üzerinden işlemlerinizi yapacaksanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Banka genel itibariyle kredilerini online olarak verdiğinden QNB Finansbank politikalarına göre işlemleriniz tamamlanacaktır.

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Kredi notu düşük olan bireyler de bankadan 15.000 TL kredi başvurusunu yapabilecekler. Başvurularınızı intenet sayfasından veya SMS ile yapabilirsiniz. Aktifbank N Kolay kredi olarak verilen kredilere başvuruda bulunduğunuzda şartlara uygun 18 yaşından büyük kişiler değerlendirmeye alınacaklar.

ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

www.ing.com.tr adresine giren vatandaşlar ihtiyaç kredisi formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilecekler. Kredi skoruna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka şubesine yalnızca kimliğinizle gidebilir veya intenet bankacılığından doğrudan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak bireyler 3 ay erteleme ve 60 ay vade fırsatıyla finansman elde edebilecek.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!

Popüler Haberler

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 13 Eylül 2020 Pazar
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik maaşı oranları
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Koronavirüs döneminde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli? Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi?
Sicil affı ne oldu, çıkacak mı? 2020 Banka kredi kartı sicil affı ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
Devletten alınabilecek maddi yardımlar hangileridir? Başvuru şartları nelerdir?
Halkbank girişimci ve esna faizsiz kredi imkanından nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru şartları nelerdir?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? E devlet Kyk borç sorgulama işlemleri
KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman bitiyor? E-Devlet personel alımı ve başvuru şartları
Moldova Türkiye maçı ne zaman oynanacak? 2020 EURO 2020 Elemeleri Türkiye Moldova maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Liglerde maçlar oynanmaya başlayacak mı? TFF'den sondakika yeni açıklama!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavan tutarı
3179 Nitelik kodu nedir? 3179 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
7307 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 7307 nitelik kodu özel şartı nedir?
2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası
1000 TL pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? 2020 Eylül Edevlet pandemi yardımı ön başvurusu adımları
2020 Kadınlar ve Erkekler için erken emeklilik için yöntemler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.