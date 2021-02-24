Akbank 100 bin TL ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Akbank ihtiyaç iredisi 100 bin TL ödeme hesaplama

Akbank kredi kullanmak isteyen müşterilerine Direkt İhtiyaç Kredisi isimli kampanyası ile 100 bin TL kredi kullanma imkanı sunuyor. İşte detaylar..

Akbank yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen müşterilerine ihtiyaç kredisi kampanyası ile 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Ayrıca şubeye gitmeden de intenet üzerinden başvuru yapmak mümkün. Müşteriler intenet üzerinden şubeye gitmeden imzasız bir şekilde kredi için başvuru yapabiliyor.

Kampanya kapsamında uygun faiz orani ve esnek ödeme planları da bulunuyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası

Akbank tarafından sunulan kredi kampanyasınadn yararlanmak çok kolay. Akbank müsterisi olan kişiler Akbank mobil uygulama ile başvuru yapabiliyor. Akbank müşteri olmayanlar ise Akbank intenet adresi üzerinden online kredi başvuru yapabiliyor.

Kredi başvurusunda bulunan müşteriler gelen ön onay mesajı ile Akbank şubelerine gidip kredilerini çekebiliyor. Akbank müşterisi olan kişiler ise herhangi bir işlem gerektirmeksizin mobil uygulama ile kredilerini banka hesaplarına aktarabiliyorlar.

Akbank ihtiyaç iredisi 100 bin TL hesaplama

36 ay vadae ile 100 bin TL çeken müşterilerin ödemesi gereken aylık miktar 3.940 TL oluyor. Toplam geri ödenen kredi tutarı ise 142.399 Tl şeklinde oluyor.

Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.69'dur. Akbank kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin kredi notu ortalamasına göre faiz oranları şekillenmektedir. Kredi sicilinin temiz olması ve aylık ödenmesi tutarı ödeyecek düüzeyde gelire sahip olma şartları da aranmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç iredisi başvurusu için Akbank mobil uygulama ve ya Akbank'ın intenet sitesi üzerinden başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.