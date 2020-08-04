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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!

Merakla beklenilen nakit ücret desteği duyurusu açıklandı. Bu açıklama sayesinde vatandaşların hangi tarihlerde destek alabileceği belli oldu.

04 Ağustos 2020 Salı 23:03
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
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Nakdi destek ödemeleriyle ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk merakla beklenilen bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaların içinde herkesin merak içinde beklediği ‘Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?’ sorusuna da açıklama getirdi. Bildiğimiz gibi merakla beklenen bu Nakdi ücret desteği yaşadığımız bu Pandemi sürecinde ücretsiz izinde olan ya da 15 Mart’tan önce işinden çıkartılan çalışanlara verilmiş bir haktır. 

Son dakika haberlerinde yerini alan nakit para destek ödemelerinin tarihinin 4 ile 6 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklandı. İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde yaşanılan işsizlik ya da pasif işsizlik halinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için beklenilen yardım dönemi yaklaştı. Bu bilgilendirme işlerinden çıkarılan, ayrılan ya da kısa süre işsizlik maaş alma koşullarına uyamayan vatandaşlarımız için önem taşıyan bir haber.

Pandemi durumundan dolayı ülkemizin ekonomisinin de kötü duruma geldiğini ve insanların yaşamlarını kötü etkilediği gözlemleniyor. Bu nedenle devletimizin attığı adımlar bu durumları kolaylaştırmak üzerine atılmış önemli adımlardır. Pandemi döneminde hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilenen yaşamların göründüğü gibi sadece sosyal hayatı değil iş hayatını da kötü etkilendi. Maddi durumdan kendisine vay ailesine bakamayan vatandaşlar bu desteğin gelmesini dört gözle beklemektedir.


4 ile 6 Ağustos arasında yapılacak olan nakit desteklerinde her vatandaş kendi alımını kendi gerçekleştireceği için acele edip yığılma oluşturmadan rahatça hareket etmeleri de büyük önem taşımaktadır. Devletin atmış olduğu adımlar, vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşamlarını düşünerek geliştirdiği projeler sayesinde yaşamın eski haline gelmesine destek oluyor. Bu dönemde vatandaşların alımı azaldıkça borçlandırmaların artması nedeni ile verilen nakit desteğin devlet üzerinden yapılması mecburi hale gelmiştir. Bu dönemin ne kadar devam edeceği bilinmediği için bu destek süresinin de ne kadar bir süre devam edeceği bilinmemektedir. Bu pandemi süresi boyunca destek ihtiyacı olan vatandaşlar bu destek sayesinde az da olsa daha rahat bir dönem geçirecektir.

NAKİT ÜCRET DESTEĞİ 4-6 AĞUSTOS TARİHLERİ ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk insan sıklığını engellemek ve Covid kontrolü nedeni ile beklenilen nakit desteğinin 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılmasını düşünüyor.15 Mart tarihinde iş ile ilgili bağlantısı kesilmiş ancak işsizlik maaşından yararlanamayan vatandaşlar 30 Temmuz’a kadar bir iş bulamazlarsa,  iş verenleri üzerinden ücretsiz izne çıkarılan ve işsizlik ödeneğinin şartları yerine getiremeyen vatandaşlar T.C. kimlik numaralarının son rakamlarında 0,2ve 4 ile bitiyorsa 4 Ağustos’ta, 6 veya 8 ile bitiyor ise 6 Ağustos’ta nakit desteklerine ulaşabilecekler.

En önemli olan unsur bu 4 günlük destek alım sürecinde sakin olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlayarak davranılmalıdır. Covid virüsünün yayılmasını engellemek, kendi sağlığınzı korumak için size verilen günde, şartlara uygun şekilde davranarak vatandaşlarımız nakit desteğe ulaşılabilecek.

Yaşadığımız normalleşme süreci sosyal ve ekonomik olarak kontrollü şekilde sürdürülmektedir. Maddi açıdan yetersiz olan vatandaşlarımız bu destek ödemesi sayesinde bir miktarda olsa rahatlayacaktır. Pandemi sürecinde kişisel ve toplumsal bir şekilde düşünüp, ona göre tedbir alarak davranılması durumunda daha sağlıklı bir geleceğin olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 04.08.2020 23:03
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Cevdet 2020-08-05 13:29:31

TOKİ ödemeleri çok attı lütfen bir el atın senede 2 defa zam çok fazla 1 defa olsa emekli vatandaş rahatlar

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Ahmet 2020-08-05 20:45:24

Evim kira dört çocuğum var iş yok kiramı elektirigimi veremiyorum gelir olmadığı ici çok zor durumdayiz

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Orkun 2020-08-05 22:25:28

Cevdet kaç yaşındasın bilmiyorum ama ben her haberi açtığım da emekliye zam emekliye zam görmekten bıktım artık sen kalkmış toki diyorsun aç gözlü olmayın kardeşim

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Selma 2020-08-05 15:34:43

Eşimden ayarıyım zor durumdayım kredi borcum var kızım okuyor ben calismiyom mide kanaması geçirdim hastayım oğlum askere gitcek

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Sinan baykal 2020-08-05 22:36:35

4 ay oldu vermediniz. ......

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Celal özdemir 2020-08-05 23:38:03

4senedir işşizm evimiz kira sigara kullanıyorum kimseden istiyemiyorum bu duruma çok utNıyorum lütfen bana yardm edin sayn büyüklerim

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Ersin 2020-08-06 06:49:40

Çok yalan bi ülkede yaşıyoruz benim işime son verildi nakdi destek destek ücretim kesildi 170 ile ile iletişim kuruyorum sigortanız çıkış verilmiş ama ıssız kaldım ne Yapmam gerek hani işsizler için çıkmıştı bu yasa

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