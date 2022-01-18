Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvurusu nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Bakanlık ihtiyaç sahibi birçok insana maddi yardımlarda bulunuyor. Vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı bu yardımı almak için nereye başvuracağını ve başvuru şartlarını merak ediyor.

Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık ve valiliklerden alınan yardım başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kabul ediliyor. Yardım, İhtiyaç sahibi olan ailelere özel programlar altında farklı miktarlarda yapılıyor. Bunun için ailelerin sosyal hayatı, gelir durumları vb. incelemeler yapılıyor ve bu incelemeler kurul tarafından onaylandıktan sonra kişiler yardımları alabiliyor.

Aile yardımları kapsamında ihtiyaç sahiplerine: Gıda, Barınma, Yakacak, Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik EVEK yardımı, muhtaç asker ailelerine yardım, öksüz ve yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, doğum yardımı, ETD elektrik tüketim desteği verilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen eğitim yardımları ise şöyle:

Eğitim materyali, şartlı eğitim yardımı (ŞEY), öğle yemeği, ücretsiz ders kitabı, öğrenci taşıma barınma ve iaşe, engelli öğrencilere ücretsiz taşıma, yurt yardımı.

Sağlık yardımları

Şartlı sağlık yardımı, engelli ihtiyaç yardımı, genel sağlık sigortası prim ödemeler, genel sağlık sigortası katılım payı ödemesi, kronik hastalara yönelik yardım, çoklu doğum yardımı, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı desteği şeklindedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel amaçlı yardımları

Yaşlı ve engelli yardımları

Yaşlılık aylığı 864,89TL, %40-%69 arası engelliler için 657TL, %70 ve üzeri engelliler için 1.024TL, engelli yakını aylığı (18 yaşından küçük engelliler) 567,97TL, silikozis hastalarına %15-%34 hastalığı olanlara 1.227,25TL, %35-%54 1.402,57TL, ağır silikozis %55 üzeri hastalara 1.562,86TL yardım yapılır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvuruları devam ediyor

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak birçok vatandaş zorluk yaşadı. Zorluk yaşayan vatandaşlar yardımlardan yararlanmak istiyor. Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-devlet adresi üzerinden gelen yardım başvurularını gerekli yerlere ileterek destek sağlamıştı. Şu an maddi yardıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik devreye alınan yardımlar haricinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte olan diğer yardımlara başvurular devam ediyor.

İşsizlere, yardıma muhtaç olan kocası ölen kadınlara, öksüz ve yetimlere ve dar gelirli ailelere yönelik sunulan maddi yardımlar başvuruları kaymakamlıklar tarafından alınmaktadır. Bunun için muhtardan alınan muhtaçlık kağıdı ve T.C. kimlik numaranız ile başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular incelendikten sonra yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre ailelere aylık yardım yapılıyor.

Bu yardımı alacak kişilerin aile gelirlerinin 701,32 TL’ den fazla olmaması gerekiyor. Gelir durumu kriterleri her yıl asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve aile içinde yaşayan kişi başına düşen gelir durumunun kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin üçte ikisinden az olması halinde aylıklar bağlanabiliyor. Kişilerin gelir durumunda iyileşme olması halinde aylıkla otomatik olarak kesilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular önceleri e-devlet üzerinden gerçekleştirken şu an bu konuya ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

Kaymakamlık yardım başvuruları

Doğum yapan annelere, yaşlı ve engelli bireylere, aylık düzenli geliri bulunmayan işsizlere ve muhtaç durumda ki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, evde bakıma muhtaç olan kişilere devlet koruması altına alınan çocuklara ve koruyucu ailelere kaymakamlık tarafından bakanlığın sağladığı sosyal maddi ve gıda yardımları aylık düzenli, sabit ve 1 kere veriliyor.

Bu yardımlar şu şekildedir:

Süt ve emzirme ödeneği desteği 202 TL, çocuk parası ilk çocuk için 300TL, ikinci çocuk için 400TL ve diğer çocuklar için de 600TL, bakıcı parası 1.500 TL. yarım gün çalışma desteği, iş görmezlik ödeneği 4.424 TL. Doğum yapan annelere yönelik verilen destekler asgari ücretli annelerin ilk çocukları için toplamda 6.000 TL’ yi aştığı görülüyor. İlk çocuk için verilen çocuk parası 300TL, emzirme ödeneği olarak 202 TL, sigortalı ve çalışan anneler içinde İş görmezlik ödeneğini 4.424 TL, çalışan anne için bakıcı parası olan 1.500 TL veya üzeri ödeme alınabiliyor.

Engellilere yönelik destekler:

Engelli aylığı: %40-%69 arası engelliler için 567,97 TL , %70 ve üzeri engelliler için 851,95 TL, muhtaç aylığı bağlanması: 967,07 TL, evde bakım aylığı 1.544,60 TL olarak yapılmaktadır.

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım için 144 iletişim hattı üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan maddi yardımların tutarları en az 150 lira en çokta 400 lira olarak belirlenmiştir.

Geliri olmayanlara maddi yardım

Bu yardımlar ayni ve nakdi olarak yapılmaktadır. Geliri olmayan işsiz ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları yerde bulunan kaymakamlıklara başvuruda bulunarak yardımlardan faydalanabilir. Ayrıca online olarak intenet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Hane bazlı olarak verilen tüm maddi yardımlardan faydalanabilmek için kişilerin bazı kriterleri sağlıyor olması gereklidir. Hane bazlı olarak sunulan yardımların sağlanabilmesi için hane başı kişi başına düşen geliri sınırını da sağlamalıdır. Bu yardımlar:

Gıda,

Barınma ev onarımlarında 20.000 tl, prefabrik ev yapımına 30.000 tl, betonarme ev yapımlarına 40.000 tl,

Yakacak asgari 500 kg. yakacak kömür,

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım evek yardımı aylık 375 tl (aylık),

Muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar 400 tl (2 ayda bir),

Öksüz ve yetim yardımı 150 tl (2 ayda bir), doğum yardımı ilk çocuk için 300 tl, 2. Çocuk için 400 tl ve 3. Ve sonraki çocuklar için 600 tl çoklu doğum yardımı 150 tl (aylık),

Şartlı sağlık yardımı (sağlık ve gebelik) / doğum hastanede yapılmış ise tek seferlik 100 tl, şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 tl, gebelik döneminde aylık 45 tl, çocuk için aylık 45 tl (12 ay, 2 ayda bir toplu ödeme),

Muhtaç asker çocuğu yardımı 150 tl ( 2 ayda bir),

Elektrik tüketim desteği (etd) 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kwh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kwh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kwh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kwh karşılığı tl cinsinden yapılacak.



Sosyal hizmetler başvuru sorgulama

Başvuruların son durumunu öğrenmek için e-devlet anasayfası üzerinden sosyal yardım başvurusu sorgulaması yapılabilir.

Başvuru sorgulama

: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama