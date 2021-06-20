Aile Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet desteğiyle ihtiyaç sahibi olan ailelere pek çok yardım paketi hazırlamaktadır. Bakanlık htiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. İhtiyaç sahibi ailelere birçok konuda yardım sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan yardımların bazıları bilinse de bazı yardımlar çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ve az bilinen yardımlar...

Aile Bakanlığının bilinmeyen 4 yardımı nedir?

Aile Bakanlığı desteği ile birçok aileye maddi ve manevi yardım sunuyor. Bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntıları giderilmeye çalışılıyor.

İşte bu yardımlar:

Ev alım – yapım yardımı

Prefabrik konut yapım yardımı

Ev onarım yardımı

Afet kapsamında Ev eşyası yardımı

Ev alım yardımı nedir?

Evi oturulmayacak kadar kötü durumda olan veya ev almak isteyen vatandaşlar için geçerli olan bu yardım kapsamında bir kereye mahsus 25 bin TL tutarında ödeme yapılmaktadır.

Bu ödeme desteği ile evi oturulamayacak kadar kötü durumda olup tadilat ihtiyacı olan kişilere evlerini onarma imkanı sunulmaktadır.

Prefabrik konut yapım yardımı nedir?

Ev onarım yardımı nedir?

Bu yardım prefabrik konut yapmak isteyip maddi gücü bulamayan ailelere yöneliktir. Prefabrik konut yapım yardımı kapsamında başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus olacak şekilde 20 bin TL tutarında ödeme yapılmaktadır.

Bakanlığın bilinmeyen yardımlarından biri de ev onarım yardımıdır. Bu yardım, yaşadığı evin onarılma ihtiyacı fazla olan ve bu onarımı karşılayacak maddi güce sahip olmayan ailelere yöneliktir.

Ev onarım yardımı kapsamında başvuru yapan ailelere bir defaya mahsus olarak 15 bin TL ödeme yapılmaktadır. Böylece evinde onarım ihtiyacı bulunan vatandaşlar, sıkıntı çekmeden tadilat yaptırabilir.

Afet kapsamında ev eşyası yardımı nedir?

Bu yardım afet sonucu ev eşyalarını kaybeden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak sunulmaktadır. Bu yardım kapsamında afet sonrası ihtiyaç sahibi ailelerin eşya eksiklerini tamamlamaları sağlanmaktadır.

Bu yardımı almak isteyen vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL tutarında ödeme yapılmaktadır.Bu sayede doğal afetler sonucu eşyalarını kaybeden ailelerin yeniden eşya almasına olanak sağlanır.

Aile Bakanlığı yardımlarına nasıl başvuru yapılır?

Aile Bakanlığının sunduğu yardımlardan faydalanmak isteyen ailelerin bulunduğu il ve ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekir. Bu vakıflar, kaymakamlıkların içerisinde yer almaktadır.

Başvuru sonrasında ailenin ihtiyaç durumunun tespit edilmesi için vakıf çalışanları görevlendirilir. İnceleme sonucuyla ihtiyaç sahibi olan aile belirlenir. Daha sonra bu aileye yardım yapılmaya başlanır.