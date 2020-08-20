Aile Bakanlığından her aileye 1248 TL sosyal yardım desteği..! Kimler başvurabilir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti günlük yaşantılarındaki ihtiyaçlarındaki ihtiyaçlarını gidermekte zorluk yaşayan ailelerin çocuklarından ayrılmadan bakımlarını sağlamak için verilen destektir. Düşük gelir seviyelerindeki ailelere çocukların eğitim hayatında sıkıntı yaşamaması için 1248 TL yardımda bulunulmaktadır. Türk ailelerine yapılmakta olan bu yardım, 2016 yılından beri göçmenlerede yapılmaktadır.

Bakanlık bilgilendirmesine göre, Sosyal Ekonomik Destek kapsamında 2020 yılında başlamak üzere her çocuğa destek olmak üzere okul öncesi eğitimde aylık 693 TL, ilköğretim için 1040 TL, ortaöğretim için 1110 TL, yükseköğretim için ise 1248 TL destekde bulunacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı SED nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden sadece Mayıs ayında 144 binden fazla çocuk yararlandı. Aileleriyle beraber yaşamına devam eden bu çocukların bakım ve gelişimleri için 154 milyon TL destek verildi.

Düşük gelirli aileler artık çocuklarını kuruma verip onlardan ayrılmak zorunda kalmıyor. Çocuklarının eğitimini destekleyemen aileler artık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden faydalanbiliyor.

SED okul destek parası ne kadar?

Okul öncesi eğitim gören çocuklar aylık 456,28 TL

İlköğretimde bulunan çocuklar için 684,41 TL

Ortaöğretimde bulunan çocuklar için 730,04 TL

Ortaöğretim döneminde okula devam etmeyen çocukları 730,04 TL

Yüksek öğretim görenler için 821,30 TL

Bakımdan ayrılan genç insanlara 356,02 TL

Okul Destek Projesi sayesinde binlerce çocuk başarılı oldu

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti her geçen gün hem gelişmeye hem de daha kapsamlı hale gelmeye devam ediyor. Bu hizmet üzerinden verilen Okul Destek Projesi kapsamında bugüne kadar 16075 tane çocuğa hizmet verildi. Eğitim çağında olan çocuklara ekonomik destek sağlanmasının yanı sıra rehberlik desteği alan çocuklar kültürel, akademik, sportif ve sanatsal alanlar olan etkinliklerlede desteklendi.

SED’e nasıl başvuru yapılır?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti eğitim çağında olan çocuklarının yanı sıra kurumun verdiği bakımdan ayrılan genç insanlarada veriliyor. Bu hizmet, yoksulluk ve yetersiz gelirlerden ötürü geçimini ve eğitimini sağlayaman çocuklara sağlanıyor. Normalde kurum tarafından verilen bakımlarla yaşamına devam eden çocuklar kurumdan alınarak verilen desteklerle beraber ailesinin yanına döndürülüp durumunun yakından takibi sağlanıyor.

SED başvurusu için gerekli evraklar ve başvuru şartları nelerdir?

Hizmete başvuru yapmak için bakanlığın il müdürlüğüne ya da sosyal hizmet merkezlerini ulaşmanız gerekiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra eğer aile uygunsa hizmet veriliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’ne başvurmak için elinizde bulundurmanız gereken evraklar ve şartlar bunlardır;

Nüfus cüzdanı

Öğrenci belgesi

Sağlık Raporu

İş ve meslek kurslarının başvuru evrakları

Kuruluşça istenen bazı evraklar

SED yardımından kimler yararlanabilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden yararlanabilmek için uygun olan durumlar bunlardır;

Sosyal hizmet kuruluşlarında bulunan ve gerekli maddi destek sağlandığında ailesinin yanına dönebilecek çocuklar bu hizmetten faydalanabilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden faydalanamadığı zaman korumaya ihtiyaç duyabilecek çocuklar bu hizmetten faydalanabilir.

Ölüm riski barındıran cerrahi müdahele geçirecek çocuklar bu hizmetten faydalanabilir.

Fiziksel veya zihinsel engelli bakım zorunluluğu olan çocuklar bu hizmetten faydalanabilir.

Yoksulluktan dolayı çocuğunun eğitimini yardımcı olamayan aileler bu hizmetten faydalanabilir.