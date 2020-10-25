Aile Bakanlığı'ndan başvuranlara 1248 TL yardım yapılacak!

Pandemi nedeni ile büyük ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların gözü kulağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında olurken son olarak yapılan 1.248 TL yardım açıklamaları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Aile Bakanlığından 1248 TL yardım açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle pandemi sürecinde temel ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanan vatandaşlar için yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) başvurusu

Yapılan desteklerden ciddi sayıda vatandaş faydalanırken özellikle eğitim için maddi zorluklar nedeni ile okuyamayan gençlerin ailelerine büyük destekler yapılıyor.

Muhtaç ailelere yapılan yardımlar merak edilmeye devam ederken SED ödemeleri de başladı. Özellikle pandemi sonrasında yapılan düzenlemeler ile birlikte okul öncesinde eğitim alması gereken ailelere 693 TL, ilköğretime giden çocuğu olan ailelere 1040 TL ve ortaöğretime giden çocuğu olan ailelere 1248 TL yardım yapılmaktadır.

SED ön başvurusu onaylanan vatandaşlara Aile Bakanlığı ne kadar ödeme yapıyor?

Okulöncesi eğitim alan çocuklar için SED yardımı 459 TL, ilköğretim öğrencileri için 684 TL, ortaöğretim için 730 TL, üniversite düzeyi için ödemeler 821 TL ödeme yapılmaktadır.

SED yardımı başvuruları nasıl yapılmaktadır?

SED yardımlarına başvuru yapabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine gidilerek başvuru yapılması gerekir. başvurular için,

Başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi,

Öğrenci belgesi,

Talep edilmesi halinde sağlık kurulu raporu,

İş meslek kursları için yapılan başvuruları gösterir evraklar,

Bakanlık tarafından aynı zamanda ek belgeler de talep edilmektedir.