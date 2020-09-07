İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 7 Eylül 2020 Pazartesi

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 7 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:37
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 7 Eylül 2020 Pazartesi
Takip Et:

Devlet tarafından belirlenen ancak bazı zamanlarda kullanılan ödünç para sistemi tekrar devreye giriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre pandemi süreci ile etkilenen vatandaşları maddi anlamda destekleyecek olan yeni uygulama ile kişilere 2000 TL’lik ödeme gerçekleştirilecek.

Uzun bir süredir yapılmayan bu destek ile birlikte başvuru yapan kişilere 2000 TL’lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Bakanlık tarafından duyurulan yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği belirtildi.

Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir? Nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilere 2000 TL ödeme yapılacak. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte sıkıntılar yaşayan kişilerin sıkıntılarını gidermeyi hedefleyen bakanlık, bu ödemeleri kişilere toplu olarak ödeyecek. Belirlenen ödeme şartlarına göre geri ödeme alacak olan devlet, bu ödemeleri altın günü mantığıyla taksit taksit alacak.

Vatandaşların günlük sıkıntılarını halletmesi için başlatılan projede geri ödeme zorunlu tutulurken, kişiler bu ödeme ile anlık borçlarında kurtulma imkanı sağlayacak.

Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde karaname


Ödünç para sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi’nin 8. Maddesine göre aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalara göre birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Ödünç para uygulaması dışında duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı adı verildi. Ayrıca herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere verilecek.

Bu yardımlar çerçevesinde ödenecek tutarlar ise şu şekildedir:

  • Konut kredisi yardımı alan kişilere 18.000 TL’ye karşılık 14.400 TL yardım verilecektir.
  • Konut onarım yardımı alan kişilere 10.000 TL net, 11.208 brüt ödeme gerçekleştirilecektir.

Ödünç para başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlık tarafından dijital ortamda doldurulan başvuru formları sonucunda verilen ödünç paralar formuna bakanlığa ait resmi intenet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılarak başvuru yapmak mümkündür.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise şunlardır:

  • Herhangi bir banka veya bakanlığa borç bulunmaması,
  • Başvuru formundaki bilgileri doğru vermesi,
  • İş arkadaşlarından en az iki kefil gösterilmesi,
  • Bundan önce bu yardımdan alınmaması,
  • Sandığa en az 3 yıldır kayıtlı olunması,
  • Gerekli ödemelerin sağlanması gerekmektedir.

Ödünç para ikraz yardımı ödemeleri

Bu ödemeleri alacak kişilerin ödemeleri taksitlendirilir. Bu taksitler kişinin aylık maaşı üzerinden otomatik olarak kesilir. Kişiler borçlarını bu vesileyle ödeyerek bitirdikten sonra tekrardan bu sisteme kayıt olarak yardımdan yararlanabilmektedir. Borcunu erken ödemek isteyen veya tamamını kapatmak isteyen kişilere ilgili kurum tarafından tekrar ikraz hakkı tanınır. Banka hesabına yatırılan ikrazları düzenli olarak ödeyen kişiler başvuru talep ederek tekrar ödeme alabilir.

Ödünç para geri ödenmezse ne olur?

Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak ödeme yapması talep edilir. Bu ödemeleri herhangi bir durum belirtmeden aksatan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Bu kişiler ilgili kuruma bağlı organlar tarafından sistem dışına çıkarılabilmektedir. Üye son yardımını öder ve alacağı varsa alacağı ödenir. Taahhütname veren üyelerin bu ödemelere ait belirlenen para yardımı dilekçe halinde dosyasına eklenir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MERVE ÖZBAY 2020-08-06 13:49:53

MEMELEKETTE BANKALAFRA BORCU OLMAYAN ADAM MI VAR BEEE

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 7 Eylül 2020 Pazartesi
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Eylül 2020
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
Eylül 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? İşte, Eylül 2020 AGİ dahil asgari ücret tutarı AGİ tablosu
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
Banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredi ertelemeleri nasıl yapılır? Bankaların erteleme faizleri ve yeniden yapılandırma şartları
Teşvik Kredisi nedir, kimlere verilir? Teşvik kredisi başvuru şartları ve Teşvik kredisi veren bankalar
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm saat kaçta?
Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak! İstanbul'da corona virüs için yeni tedbirler
2020 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
İhtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım yapılıyor!
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 7 Eylül 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.