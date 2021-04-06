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Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 6 Nisan 2021 Salı

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 6 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 15:39
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 6 Nisan 2021 Salı
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Devlet tarafından belirlenen ancak bazı zamanlarda kullanılan ödünç para sistemi tekrar devreye giriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre pandemi süreci ile etkilenen vatandaşları maddi anlamda destekleyecek olan yeni uygulama ile kişilere 2000 TL’lik ödeme gerçekleştirilecek.

Uzun bir süredir yapılmayan bu destek ile birlikte başvuru yapan kişilere 2000 TL’lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Bakanlık tarafından duyurulan yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği belirtildi.

Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir? Nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilere 2000 TL ödeme yapılacak. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte sıkıntılar yaşayan kişilerin sıkıntılarını gidermeyi hedefleyen bakanlık, bu ödemeleri kişilere toplu olarak ödeyecek. Belirlenen ödeme şartlarına göre geri ödeme alacak olan devlet, bu ödemeleri altın günü mantığıyla taksit taksit alacak.

Vatandaşların günlük sıkıntılarını halletmesi için başlatılan projede geri ödeme zorunlu tutulurken, kişiler bu ödeme ile anlık borçlarında kurtulma imkanı sağlayacak.

Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde karaname

Ödünç para sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi’nin 8. Maddesine göre aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalara göre birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Ödünç para uygulaması dışında duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı adı verildi. Ayrıca herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere verilecek.

Bu yardımlar çerçevesinde ödenecek tutarlar ise şu şekildedir:

  • Konut kredisi yardımı alan kişilere 18.000 TL’ye karşılık 14.400 TL yardım verilecektir.
  • Konut onarım yardımı alan kişilere 10.000 TL net, 11.208 brüt ödeme gerçekleştirilecektir.

Ödünç para başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlık tarafından dijital ortamda doldurulan başvuru formları sonucunda verilen ödünç paralar formuna bakanlığa ait resmi intenet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılarak başvuru yapmak mümkündür.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise şunlardır:

  • Herhangi bir banka veya bakanlığa borç bulunmaması,
  • Başvuru formundaki bilgileri doğru vermesi,
  • İş arkadaşlarından en az iki kefil gösterilmesi,
  • Bundan önce bu yardımdan alınmaması,
  • Sandığa en az 3 yıldır kayıtlı olunması,
  • Gerekli ödemelerin sağlanması gerekmektedir.

Ödünç para ikraz yardımı ödemeleri

Bu ödemeleri alacak kişilerin ödemeleri taksitlendirilir. Bu taksitler kişinin aylık maaşı üzerinden otomatik olarak kesilir. Kişiler borçlarını bu vesileyle ödeyerek bitirdikten sonra tekrardan bu sisteme kayıt olarak yardımdan yararlanabilmektedir. Borcunu erken ödemek isteyen veya tamamını kapatmak isteyen kişilere ilgili kurum tarafından tekrar ikraz hakkı tanınır. Banka hesabına yatırılan ikrazları düzenli olarak ödeyen kişiler başvuru talep ederek tekrar ödeme alabilir.

Ödünç para geri ödenmezse ne olur?

Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak ödeme yapması talep edilir. Bu ödemeleri herhangi bir durum belirtmeden aksatan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Bu kişiler ilgili kuruma bağlı organlar tarafından sistem dışına çıkarılabilmektedir. Üye son yardımını öder ve alacağı varsa alacağı ödenir. Taahhütname veren üyelerin bu ödemelere ait belirlenen para yardımı dilekçe halinde dosyasına eklenir.



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:39
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