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Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeli haberi açıkladı. Pandemi sırasında vatandaşların hayatının zorluklarına rağmen devlet desteği ve yardımı tüm hızıyla devam ediyor. Devlet, güçlük çeken vatandaşlara çeşitli şekillerde nakit desteği sağlamaya devam ediyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:02
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
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Sosyal devlet ilkelerine uymaya devam ederken, uygulanan program kapsamında ihtiyaç sahiplerine nakit desteği sağlanmaktadır. Bu yardımlar, emeklilik, evde bakım ödeneği, ölüm aylığı, barınma desteği, çeyiz ödeneği ve rapor parası gibi farklı isimler altında dağıtılır, bunlara 65 yıllık emekli aylığı da dahildir.  Bu yardımlar başvuru sahiplerine ödenmektedir.

ÇEYİZ YARDIMI 2020

Devletin sağladığı desteklerden biri de çeyiz parasıdır. Bu paradan sadece yetim aylığı alan kızlar yararlanabiliyor, amaç devletin evlenmek isteyen yetimlere destek olmasını sağlamak. Yetim için ödenen çeyiz parası, maaşının 24 katıdır.

CENAZE YARDIMI 2020

Devlet, yakınları ölen kişilere cenaze yardımı parası sağlar. Bu parayı alabilmek için merhumun en az 360 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Para, yakınları vefat eden kişilere ödenebilse de cenaze masraflarını fatura ile ödediğini ispat edenler, SGK faturası ibraz ederekten başvuru yapmaları halinde 716 Türk Lirası maddi yardım sağlamaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI PARASI DESTEĞİ 


Devletin bakıma muhtaç kişilere sağladığı destek ödemelerinden biri de aile bakım aylığıdır. Bakıma muhtaç engelliler ve bakıma muhtaç yaşlılar için bu meblağı devlet ödüyor. Bu 1.500 Türk lirasının desteğini almak için her il ve ilçeye bağlı Aile Bakanlığı müdürlüğüne başvurulabilir.

YAŞLILIK MAAŞI / 65 YAŞ AYLIĞI 

Ailesinin aylık geliri 710 Türk Lirası'nın altında olan 65 yaş üstü ve SGK sigortası olmayanlar için ailesi veya eşi için 65 yaş emekli aylığı verilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, aylık geliri 710 Türk Lirası'nın altında olan ve SGK sigortası olmayan 65 yaş ve üzeri kişilere veya eşlerine devlet emekli maaşı ödüyor. 2020 yılına kadar emekli maaşı 672 lira olarak ödenecek.

DEVLETİN BARINMA YARDIMLARI! 

Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, ihtiyacı olan ailelere konut yardımları sağlamaktadır. Bu yardımlar sayesinde maksimum ödeme 25.000 liradır ve prefabrik ev yapımı, betonarme ev yardımı ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım gibi birçok farklı ödeme yapılabilmektedir.

DOĞUM YARDIMI 

Devlet, çocuklarına daha iyi bakmalarına yardımcı olmak için doğum yapan kadınlara doğum izni ödeneği sağlar. Destek, çocuk 2 yaşına gelene kadar 24 ay boyunca iki ayda bir ödenir. Devlet, bekar çocuklar için 150 Türk lirası, ikizler veya üçüzler için kişi başı 150 Türk lirası olan para ödeneğinin yanı sıra, muhtaç ailelere destek, rapor parası gibi farklı isimlerle çeşitli ödemeler de sağlıyor, doğum parası, muhtaç aylığı da buna dahildir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 10:02
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DevletYardım ParasıAile Bakanlığı
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