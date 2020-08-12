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Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 12.08.2020'li haberimizde konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:21
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir?
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Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların coronavirüs nedeniyle artan ihtiyaçları sosyal yardım paketleriyle giderilmektedir. Bayram öncesi ve bayram sonrasında, salgın sürecinde, deprem gibi doğal afetler yaşandığında vatandaşların sorunlarının giderilebilmesi için maddi yardımlar yapılmaktadır. Bayram öncesinde milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bayram sonrasında yalnızca maddi geliri olan kişilere değil; memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, öğrencilere ve milyonlarca kişiye maddi destekler sağlanacaktır. Ekonomik problem yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için milyonlarca kişiye 1600 TL maddi destek sağlanacak.


Yapılacak ödemeler devlet tarafından yapılıp geri ödeme talep edilmeyecek. Vatandaşların bayram sonrasındaki maddi ihtiyaçlarının karşılanmasını öngören çalışma öncesinde 1000 TL pandemi sosyal yardım destek ödemeleri bankalar tarafından finanse edilmekteydi. İşsiz kalan vatandaşlara sağlanan işsizlik ödeneği, ücretsiz izne gönderilen veya mağdur olma potansiyeli yüksek olanlara da 1177 Tl ödeme yapılmıştır.

1600 TL yardım ödemesi nereden alınacak?

1600 TL maddi yardım ödemeleri Aile Bakanlığı bünyesinde yapılacaktır. Alınan kararlar çerçevesinde Bayram sonrasında ihtiyaç sahiplerine ciddi tutarlarda ödeme yapılması öngörülmektedir. İşsiz kalan vatandaşlara yapılacak ödemelerle vatandaşların daha rahat koşullar altında ödeme alması sağlanacak. Vatandaşların en çok yanıldığı noktalardan birisi ekonomik problemlerde üretim, ithalat ve ihracatın durması olmuştu.

1600 TL ödemeler ne zaman yatırılacak?

1600 TL ödemelerin vatandaşların hesaplarına ne zaman aktarılacağı henüz belli değil. Aile Bakanlığı’na bağlı olarak istihdam edilen SYDY vakıflarının yapacağı ödemelerde en kısa süre içerisinde başvuruların alınması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 12.08.2020 23:21
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